Oroscopo settimanale Branko 12-18 giugno, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 12 al 18 giugno per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi caldi giorni di giugno? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 12 al 18 giugno, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano nei prossimi giorni di giugno? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 12 al 18 giugno.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 12-18 giugno

Momenti di instabilità per i nati nell’Ariete. Avete la testa piena di dubbi, continuate a guardarvi indietro e a chiedervi se avete fatto la scelta giusta. La vostra insicurezza vi mette i bastoni fra le ruote, bloccando ogni possibile progresso. Ascoltate le parole di chi vi è vicino e vi conosce bene: se siete in prima linea c’è un motivo, credete di più in voi stessi.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 12-18 giugno

Non ci sono mezze misure per i nati nel Toro. C’è poco tempo per tergiversare e pesare le parole, dovete scacciar via ogni possibile chance di fraintendimento. L’unico modo per sbloccarvi e proseguire è un po’ di brutale onestà. Dite le cose come stanno senza mezzi termini e pretendete dagli altri lo stesso livello di chiarezza. Non ha senso andare a tentoni nel buio.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 12-18 giugno

Troppa pace nella vita dei nati nei Gemelli. La settimana si prospetta più che tranquilla, tutto sembra volgere per il meglio ma non riuscite a liberarvi di una sensazione di incertezza. Non riuscite a godervi il momento, troppo spaventati che tutto vi possa sfuggire dalle mani. Fate un respiro profondo e provate a mettervi i dubbi alle spalle, non c’è per forza sempre qualcuno pronto a farvi la festa.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 12-18 giugno

I nati nel Cancro vedono finalmente il traguardo. Dopo mesi di fatiche, finalmente i vostri sforzi sembrano produrre risultati. È il momento del rush finale ma non trascurate la vostra salute: avete speso troppe energie di recente, rischiate di arrivare all’obiettivo ormai sfiancati. Prendetevi del tempo per godervi la vostra vittoria e chiudere la pratica in scioltezza.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 12-18 giugno

Giochi di equilibrismo nella vita dei nati nel Leone. Faticate a bilanciare lo stress quotidiano con i grattacapi casalinghi, siete ormai sul punto di esplodere. Avete bisogno di ritagliarvi dello spazio da dedicare solo a voi stessi. Trovate delle attività alternative, delle persone con cui condividere qualcosa che non vi faccia pensare alle vostre responsabilità almeno per un po’.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 12-18 giugno

Un focoso ardore accende i nati nella Vergine. Vi sentite imbattibili e pronti a prendere rischi, forti del supporto degli astri. La fiducia in voi stessi vi aiuterà a superare gli ostacoli sul vostro cammino e a ottenere molte grandi opportunità, ma occhio a non fare il passo più lungo della gamba. La sicurezza ci mette pochissimo a trasformarsi in presunzione e a trascinarvi nel baratro.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 12-18 giugno

I nati nella Bilancia si sono stancati di lottare con i mulini a vento. Cercate da fin troppo tempo di far quadrare le cose da soli, di prendere in mano la situazione dimostrando le vostre capacità. Purtroppo siete circondati da apatia ed indifferenza. Non ha senso sforzarsi troppo per chi non è in grado di apprezzarlo. Fate il minimo indispensabile e cominciate a guardarvi intorno.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 12-18 giugno

Aria di rivoluzione nella vita dei nati nello Scorpione. Tutto sembra possa cambiare da un momento all’altro in un battito di ciglia. Avete paura di perdere quanto faticosamente raccolto finora e rigettate ogni opportunità di crescita. Abbiate più fiducia nelle vostre capacità di adattamento, l’unico modo di proseguire è lasciarsi trascinare dalla corrente.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 12-18 giugno

I nati nel Sagittario si avviano verso un bivio complicato. Non potete più rimandare, nei prossimi giorni dovrete prendere una decisione importante che cambierà il corso del vostro futuro nei prossimi mesi. Riflettete al meglio sul da farsi, cercate il punto di vista non convenzionale di chi vi circonda. Non sottovalutate la saggezza di un parere disinteressato.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 12-18 giugno

Si riaccende la vita amorosa dei nati nel Capricorno. Dopo un lungo periodo no, il vostro cuore torna a battere per una persona speciale. Potreste incontrare qualcuno di nuovo o ritrovarvi rapiti dal ritorno di una vecchia fiamma. Siete arrugginiti, ma attenzione a non esitare troppo. Il rischio di perdere la vostra occasione è altissimo. Un attimo di incertezza e vi ritroverete a mangiarvi le mani.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 12-18 giugno

Una nebbia avvolge il futuro dei nati nell’Acquario. Troppe variabili nei prossimi giorni, con gli astri che vi dimostrano indifferenza e spocchia. Quest’aura di vaga incertezza vi rende tentennanti e restii a fare passi concreti in avanti in molti settori della vostra vita. Rischiate di far crollare tutto se non troverete la forza di prendere qualche rischio.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 12-18 giugno

I nati nei Pesci si approcciano all’estate con pigri sospiri. Non siete più certi di dove sia diretto il vostro viaggio, il calore estivo vi rende fin troppo compiacenti. Vi manca la risolutezza necessaria per rialzarvi, avete subito troppe batoste di recente. Cominciate a passi minuscoli, con piccoli obiettivi giornalieri, giusto per ricostruire un po’ di sicurezza. L’importante è non starsene fermi!