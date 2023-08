Chi era Alessandro Alessandro, causa morte del pianista del Costanzo Show: vita privata, moglie, figli

Chi era Alessandro Alessandro, causa morte del pianista televisivo. Nel corso della sua carriera ha fornito l’accompagnamento musicale a programmi di successo come il Maurizio Costanzo Show e Agenzia Matrimoniale.

Chi era Alessandro Alessandro, causa morte del pianista televisivo

Il celebre pianista televisivo Alessandro Alessandro è morto sabato 5 agosto 2023 all’età di 62 anni, dopo una lunga lotta con una malattia. Il maestro si è spento dopo due anni di lotta contro il cancro, durante i quali non ha mai perso il suo ottimismo ed entusiasmo. Tanti i messaggi di cordoglio sui social network da amici, fan e colleghi. Prima tra tutti c’è Marta Flavi, conduttrice televisiva al suo fianco in Agenzia Matrimoniale: “Proprio adesso ho saputo che Alessandro non c’è più. Amico mio ti ho voluto molto bene e tu ne hai voluto a me. Temevo questa notizia ed è arrivata. Hai lottato come un guerriero e sei stato fortissimo. Hai sempre dato a noi tutti il tuo sorriso e la tua positività. Mi mancherai moltissimo, le nostre telefonate quotidiane le tue battute le risate. Riposa in pace tesoro”.

La carriera televisiva, il successo e la vita privata: chi sono sua moglie e i suoi figli?

Alessandro Alessandro era sposato dal 2005 con Cristina Guerra, giornalista Rai 55enne e volto del TG1. Dalla loro unione nacquero ben tre figli, tre gemelli: Carlo, Luca e Gabriele. Nato a Roscigno, in provincia di Salerno, all’inizio degli anni Sessanta, Alessandro Alessandro si trasferisce a Roma nel 1964. È proprio nella Capitale che ha inizio la sua carriera artistica, quando a vent’anni comincia a farsi un nome suonando nei pianobar. Nel 1984 arriva la sua grande occasione: Maurizio Costanzo lo sceglie per sostituire temporaneamente il maestro Franco Bacardi come pianista al suo Costanzo Show.

È l’inizio di una lunga carriera televisiva per Alessandro Alessandro, che raggiunge il suo picco a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Dopo la sua prima esperienza al Costanzo Show, torna a fornire l’accompagnamento musicale per il programma tra il 1987 e il 1990. Risale a quegli anni anche la storica collaborazione con Marta Flavi ad Agenzia Matrimoniale: i due lavorano insieme dal 1988 al 1996. Nel corso degli anni il pianista ha inoltre lavorato al fianco di molti grandi nomi della musica italiana tra cui Lucio Dalla, Renato Zero, Michele Zarrillo, Raf e Antonello Venditti.