Alex De Minaur, chi è il tennista australiano: vita privata, carriera, fidanzata

Chi è Alex De Minaur, tennista australiano finalista del Canadian Open 2023. Scopriamo qualche dettaglio in più sull’atleta, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Alex De Minaur, vita privata e carriera del tennista australiano

Nato a Sidney il 17 febbraio 1999 da padre uruguagio e madre spagnola, Alex De Minaur ha 24 anni ed è un noto giocatore di tennis, la cui carriera agonistica è in ascesa. Con la racchetta in mano fin dall’età di tre anni, è un atleta di grande talento ed è entrato nel mondo del professionismo da giovanissimo, quando frequentava ancora il liceo. Si è guadagnato il soprannome di Speed Demon o Demonio per la sua incredibile velocità ed agilità sul campo da gioco, che gli consentono di recuperare e ribattere palle da posizioni apparentemente impossibili.

Nel corso della sua carriera ha vinto sei ATP Tour 250, a cui lo scorso marzo ha aggiunto il suo primo trionfo in un ATP Tour 500 ad Acapulco, dove ha sconfitto l’americano Tommy Paul. Il suo palmares include anche una vittoria di un ATM Masters 1000 in doppio nel 2020, quando al fianco dello spagnolo Pablo Carreno Busta ha battuto Jamie Murray e Neal Skupsi nel Cincinnati Masters. Nel 2023 partecipa al Canadian Open, conquistandosi la sua prima finale in un torneo ATM Masters 1000 in singolo. La finale di Toronto lo mette faccia a faccia contro l’italiano Jannik Sinner.

Vita privata, fratelli e fidanzata

Alex De Minaur ha due fratelli e tre sorelle: Dominic, Daniel, Natalie, Cristina e Sara. Il più giovane tra i suoi fratelli, ha sempre goduto del supporto dei suoi familiari nel corso della sua carriera sportiva. Le notizie per quanto riguarda i suoi parenti e la sua vita privata sono molto scarse. Il tennista tiene molto alla propria privacy e preferisce tenere le persone che ama ben lontane dalla pressione mediatica. Negli ultimi mesi alcune indiscrezioni hanno svelato qualche dettaglio in più sulla sua vita amorosa. Secondo diverse testate di gossip, infatti, l’australiano starebbe frequentando da diversi anni una sua collega tennista, la 27enne Katie Boutler. L’atleta è stata infatti intravista sugli spalti del Melbourne Park durante l’Australian Open 2023, in supporto del suo compagno.