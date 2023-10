Simone Galluzzo, chi è il ballerino romano di Amici 23: vita privata, età, Cantante Mascherato

Chi è Simone Galluzzo, giovane ballerino di Amici 23. Classe 2005, è già apparso in tv nel corpo di ballo de Il Cantante Mascherato. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Simone Galluzzo di Amici 23, vita privata e carriera del giovane ballerino

Nato a Roma nel 2005, Simone Galluzzo ha 18 anni ed è uno dei nuovi studenti della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Legatissimo ai suoi genitori, è un ragazzo solare e pieno di vita che sogna di fare del ballo la sua professione. La sua audizione ha colpito in particolare Emanuel Lo, che ha deciso di concedergli un banco.

Simone ha cominciato la sua formazione artistica a Roma, partecipando a masterclass e corsi di danza. In particolare ha seguito gli insegnamenti dei fratelli Peparini e ha seguito le lezioni di ABR – Accademia del Balletto di Roma. La sua partecipazione ad Amici 23 non è la sua prima apparizione in tv. In passato, infatti, ha fatto parte dei professionisti di Amici 18, danzando insieme agli allievi, tra cui Umberto Gaudino. Nel 2022 ha fatto inoltre parte del corpo di ballo de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La battutaccia di Garrison: “Sei brutto come me”

Negli ultimi giorni Simone Galluzzo è stato suo malgrado protagonista di un siparietto con il coreografo Garrison Rochelle, che ha commentato così la sua esibizione: “Ho un pensiero di lui molto chiaro. Noi abbiamo due cose in comune, l’altezza e sei brutto come me“. La battuta di Garrison ha innervosito non poco Maria De Filippi che è subita accorsa a difendere Simone: “Ma non dì ca**ate, ma non è vero, lui è così carino. Ma come ti permetti? Simone, lascialo perdere. Sarai brutto tu, lui non è brutto come te”.

LEGGI ANCHE: Amici 23, cosa ha detto Garrison a Simone: “Sei brutto come me”

Vita privata e social network

Si sa ancora molto poco per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Simone Galluzzo. Al momento il ballerino pare sia ancora single, ma non è così assurdo pensare che possa nascere qualcosa di speciale durante la sua permanenza nella scuola di talenti di Canale 5. Galluzzo ha un profilo Instagram che ha già quasi 20mila follower e un account TikTok meno utilizzato, con qualche migliaio di fan e nessun video.