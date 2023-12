Nazan Kesal, chi è Sevda di Terra Amara: vita privata, carriera, marito, figlio

Chi è Nazan Kesal, attrice che da il volto a Sevda Caglayan in Terra Amara. Dalla carriera nel cinema e nella televisione turca, alla vita privata: cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Nazan Kesal, Sevda di Terra Amara: vita privata e carriera

Nata il 28 marzo 1969 a Köprübaşı, Nazan Kırılmış, coniugata in Kesal, ha 54 anni ed è un’attrice e regista teatrale turca molto apprezzata in patria, conosciuta in Italia soprattutto per aver rivestito il ruolo di Sevda Caglayan nella soap opera Terra Amara. Appassionata al mondo della recitazione fin da bambina, si forma artisticamente all’Università di Dokuz Eylul a Smirne, studiando teatro e recitazione presso la facoltà delle Belle Arti. In seguito, all’inizio degli anni Novanta, Nazan Kesal si trasferisce ad Istanbul, dove ottiene i suoi primi ruoli in spot pubblicitari, film e serie televisive. In questi anni fa inoltre le sue prime esperienze registiche presso il teatro statale di Diyarbakır.

Nel corso della sua carriera Nazan Kesal recita in 22 film per il cinema, 23 serie televisive e 22 spettacoli teatrali. Tra le sue apparizioni cinematografiche più importanti ricordiamo Il piacere e l’amore, Muffa, You Know Him e i film in uscita Hayatla Barış e Acı Kahve. In tv è inoltre una dei protagonisti principali di Bir Peri Masalı, serie drammatica trasmessa da FOX.

Vita privata: Instagram, marito, figli

L’attrice è sposata dal 2005 con il suo collega Ercan Kesal, attore, regista e scrittore nato nel 1959. Dalla loro unione nasce un figlio, Poyraz Kesal, che oggi ha quasi 18 anni. Nazan Kesal appare spesso insieme alla sua famiglia sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 576mila utenti, sul quale condivide scatti e anticipazioni dei suoi progetti futuri e delle sue apparizioni televisive.