Chiara Ferragni ha rivelato di volere il terzo figlio in un’intervista rilasciata assieme a Fedez. Lo ha fatto parlando a Vanity Fair, e l’intervista ha subito fatto molto rumore.

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Voglio il terzo figlio”

Nell’intervista a Vanity Fair, l’influencer più famosa d’Italia ha confessato il suo desiderio di diventare mamma ancora una volta. “Come mi vedo fra 10 anni? Vediamo. Avrò 42 anni e farò ancora quello che faccio oggi.

Però vorrei altri figli, di sicuro almeno un altro. E poi mi piacerebbe che la maturità mi portasse ancora più serenità”.

La confessione di Fedez

Nella intervista fatta con la moglie Chiara, Fedez ha poi parlato del suo rapporto con la figlia Vittoria. “Vittoria è atipica. Mi ripetevano: vedrai come sarà legata al papà. In realtà è indipendente, al momento non ha un attaccamento preciso a qualcuno. Sono io ad avere un attaccamento speciale a lei.

Anche a Leone, ovvio. Con mia figlia, però, sento proprio il bisogno, il desiderio di respirarla”. Sulle sue condizioni di salute, Fedez ha poi raccontato che “faccio un esame generale ogni sei mesi. Quando è arrivato il giorno dell’appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo. Mentre mi visitavano, è passata di lì, per caso, una dottoressa che non doveva passare di lì. Ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio nella norma.

Le devo la vita”.