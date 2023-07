La Partita del Cuore per la Romagna 2023: vip in campo, ospiti, numero di solidarietà e dove vedere in tv

La Partita del Cuore per la Romagna 2023 arriva con un folto gruppo di vip tra sportivi ed artisti per un evento benefico.

La Partita del Cuore per la Romagna arriva in diretta dallo stadio Romeo Neri di Rimini con la conduzione di Veronica Ruggeri e la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi. Si tratta di un evento benefico che mette di fronte cantanti e personaggi dello sport.

La Partita del Cuore per la Romagna 2023: vip in campo e ospiti

Arriva la Partita del Cuore per la Romagna 2023 che mette di fronte per l’evento benefico la Nazionale Cantanti e la Golden Team per la Romagna, una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport. Come ospiti ci saranno Orietta Berti e Fabio Rovazzi, nuova irresistibile coppia musicale dell’estate 2023 e direttamente da “Amici” la ballerina Isobel e la cantante Federica Andreani.

Tra i giocatori del Golden Team per la Romagna: Max Angioni, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Roberto Lipari, Dj Ringo, Andrea Pisani, Francesco Oppini, Nicolò De Devitiis, Pierpaolo Pretelli Filippo Roma, Marco Bazzoni, Antonio Casanova, Andrea Agresti, Alessandro Coli, Vincenzo Maenza, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari.

La Nazionale Cantanti, sotto la guida del mister Sebastiano Rossi, e del direttore tecnico Sandro Giacobbe, vede il presidente e capitano Enrico Ruggeri, il vicepresidente Paolo Vallesi e Bugo. Poi, Moreno, Ubaldo Pantani, LDA, Cricca, Leo Gassman, Il Tre, Ludwig e ancora Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo, Benji, Boro Boro, Crytical, Dani Faiv, Deddy, Gianmaria, Il Biondo, Niveo, Oskar degli Statuto, Rhove, Sergej, Shade, Piccolo G, Virginio e Tommy Cassissa. Come ambassador della Nazionale Cantanti il campione di motociclismo Enea Bastianini.

La Partita del Cuore per la Romagna 2023: numero di solidarietà

Tutto il ricavato dell’evento e delle donazioni da rete fissa e mobile al numero solidale 45597, messo a disposizione dalla campagna Mediafriends fino al 22 luglio, è destinato in favore delle persone più fragili colpite dall’alluvione in Romagna dello scorso maggio. Tutti i proventi de “La Partita del Cuore per la Romagna” andranno a sostegno dei progetti di cinque realtà che operano sul territorio, occupandosi di anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche: ANFFAS FAENZA, CASA DELLA CARITA’ LUGO, COMUNITA’ MONTEPAOLO, FONDAZIONE OPERA DON BARONIO ONLUS CESENA e GENITORI RAGAZZI DISABILI.

Dove vedere in tv

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva a partire dalle ore 21 su Italia 1 giovedì 20 luglio 2023 e ovviamente anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.