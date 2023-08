Simone Coccia Colaiuta compra i follower? L’ex gieffino sotto accusa

Simone Coccia Colaiuta compra i follower? Secondo alcune voci l’ex concorrente del GF avrebbe acquistato 500mila seguaci per il suo profilo Instagram: “Migliaia di follower nel giro di una settimana”.

Simone Coccia Colaiuta compra i follower? Le voci attorno all’ex gieffino

Nelle ultime ore sul web si è tornato a parlare di Simone Coccia Colaiuta, ex concorrente del Grande Fratello nel 2018 e nel 2019, diventato famoso anche per la sua relazione con la senatrice Stefania Pezzopane. Secondo alcune voci di corridoio, Colaiuta avrebbe infatti comprato dei follower per il suo profilo Instagram, portando il suo seguito da poche decine di migliaia a ben mezzo milioni di utenti. Riportano la notizia gli esperti di gossip e social Alessandro Rosica ed Amedeo Venza. Rosica ha commentato la segnalazione con una storia su Instagram: “Mi fanno notare che Coccia ha comprato quasi 500 mila follower arabi e indiani su Instagram in meno di una settimana”. Anche Venza pare basito: “Cioè ha acquistato quasi mezzo milione di follower, che personaggio è questo…Prima ne aveva 30 mila”.

Le voci sul ritorno di fiamma con Stefania Pezzopane: “Quando tutto sembra finire è solo un nuovo inizio”

Negli ultimi giorni si è inoltre parlato spesso dell’ex gieffino proprio per il possibile ritorno di fiamma con Stefania Pezzopane. Colaiuta ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto in compagnia dell’ex senatrice, l’ultima con una didascalia molto allusiva: “Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”. In passato, Simone si era detto aperto a dare un’altra chance alla sua relazione con Stefania: “Non escludo nulla. Ci sono tante coppie che pensavano fosse finita e poi sono tornate insieme. Sicuramente ci sentiamo tutti i giorni, l’ho sentita fino a un’ora fa. Il nostro rapporto continua a vivere. Forse potrebbe essere un momento di riflessione. Questi 9 anni sono stati belli ma anche molto pesanti”.