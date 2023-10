Shiva, chi è il rapper arrestato per tentato omicidio: sparò a due ragazzi

Shiva è un rapper di origini milanesi ed è stato arrestato per essere stato coinvolto in una sparatoria di due giovani. Il rapper rischia grosso per i capi di imputazione di cui deve rsipondere.

Shiva, chi è il rapper

Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, è un rapper molto famoso tra le nuove e giovani generazioni. Il cantante ha 24 anni e ha origini milanesi. Il rapper è fidanzato con Laura Maisiano e aspettano anche un figlio. La sua carriera inizia molto presto, all’età di 15 anni quando pubblica il suo primo singolo “La via del guerriero”.

Nel 2017 arriva il suo primo album dal titolo “Tempo anima” e solo un anno dopo ecco il secondo album “Solo”. Entrambi hanno avuto il riconoscimento del disco di paltino dalla FIMI.

Ha collaborato con diversi artisti come Sfera Ebbasta con il singolo “Soldi in nero”, che ha raggiunto la seconda posizione della Top Singoli. Il 31 gennaio 2020 ha pubblicato l’EP Routine, anticipato dal singolo “Calmo” inciso in collaborazione con Tha Supreme e che ha conquistato la vetta della Top Singoli. Il suo ultimo tour sold out è stato lo Shiva Summer Tour, mentre a settembre ha preso parte alla tappa milanese del Marrageddon.

Arrestato per tentato omicidio: sparò a due ragazzi

Il rapper è risultato coinvolto in prima persona in una sparatoria avvenuta in via Cusago, a Settimo Milanese (Milano), davanti alla sua casa discografica la sera dell’11 luglio scorso. Nella sparatoria rimasero feriti alle gambe due giovani milanesi. Shiva è stato raggiunto da una misura cautelari con le indagini che riguardano il padre ed alcuni dipendenti della casa discografica. Il rapper deve rispondere di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose.