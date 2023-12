Alfa Romeo Milano: caratteristiche, uscita e prezzo del Suv

Alfa Romeo Milano è il nuovo Suv compatto che sarà lanciato il prossimo anno. Ecco quali sono le informazioni in anteprima e le caratteristiche del nuovo modello della casa di auto che ha voluto omaggiare la città lombarda.

Alfa Romeo Milano: caratteristiche e uscita

Alfa Romeo Milano è il nuovo Suv compatto lanciato dalla casa automobilistica. Ufficialmente il suo arrivo sarà nell’aprile 2024 per poi arrivare nelle concessionarie nell’estate dello stesso anno. Sul sito si legge: “Il cuore pulsante dello stile. Il battito vivace dell’energia. L’implacabile spinta verso l’innovazione. La città di Milano è intrecciata nel tessuto della nostra anima: è dove tutto è iniziato 113 anni fa, è dove tutto ricomincerà con la nuova Alfa Romeo Milano. Il nostro DNA sportivo trasforma la guida urbana in un’esperienza completamente rinnovata: Alfa Romeo fa nascere il primo Sport Urban Vehicle della sua storia”.

La versione elettrica dovrebbe avere un motore da 156 Cv, alimentato da una batteria da 51 kWh per un’autonomia stimata di oltre 400 km. Il candidato principale per le versioni termiche è il motore 1.2 3 cilindri turbo mild-hybrid, da 100 o 136 Cv. La lunghezza dovrebbe essere intorno ai 420 cm.

Il prezzo del Suv

Il prezzo di partenza sarà di 27000 euro del nuovo modello di casa Alfa Romeo. “Con l’arrivo di Milano nel 2024 – le parole del Ceo Imparato – Alfa Romeo completa una line-up in grado di incontrare i desideri di tutti i nostri appassionati e non solo. Milano vuol essere simbolicamente un ‘Bentornato’ a tutti i nostri Alfisti che, proprietari di Giulietta e Mito, erano in attesa di confermare il loro amore per Alfa Romeo; ed un ‘Benvenuto’ a tutti coloro che sono alla ricerca di un’esperienza sportiva unica in questo segmento e della bellezza distintiva del design italiano. Milano è la prima pietra miliare nel processo di transizione del marchio all’elettrico e, così come Tonale, ha l’importante compito di rinforzare ulteriormente la presenza di Alfa Romeo a livello globale.”

