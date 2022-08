Caldo, temperature record in Italia dal 4 agosto nelle grandi città

Caldo, temperature record in Italia dal 4 agosto: a Firenze, Roma, Milano, Bologna si sfioreranno di nuovo i 40 gradi

Il gran caldo sta per tornare in tutta Italia, con nuove temperature record. La data fissata per la ripresa del caldo africano dovrebbe essere giovedì 4 agosto.

Caldo, nuove temperature record in arrivo in Italia

Da giovedì 4 agosto una nuova fiammata di temperature record è pronta ad arrivare in Italia: una massa d’aria molto calda infatti, associata al nuovo rinforzo dell’anticiclone Nord-africano, riporterà le temperature massime verso valori intorno ai 35 gradi con punte di 38 ed oltre nelle zone interne.

Le zone dove il gran caldo si farà sentire maggiormente, dove sono previsti tra i 38-39 gradi, saranno Firenze, Roma, Milano, Bologna. Temperature che sfiorano i 40 gradi sono previste anche nelle zone interne della Sardegna.

Il picco del gran caldo

Per l’Italia, il picco del gran caldo sarà raggiunto tra giovedì e venerdì, soprattutto sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico e durerà secondo gli esperti almeno una settimana.

Quel che è certo è che sono previste temperature di 10 gradi oltre la media agostana.

Già da mercoledì 3 agosto, comunque, sono previste temperature in lieve aumento sul Centro Nord, stazionarie al Sud e sulle isole, con valori quasi ovunque superiori alle medie stagionali.