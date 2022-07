Chi sono i figli di Shakira e Piqué: Milan e Sasha

Chi sono i figli Shakira e Gerrard Piqué, Milan e Sasha. La coppia, dopo una storia lunga undici anni, si è separata dopo il tradimento di lui. La cantante sudamericana pare pronta a lasciare la Spagna insieme ai bambini.

La crisi tra Shakira e Piqué, dopo il tradimento la cantante vuole lasciare la Spagna

La storia d’amore tra Shakira e Gerrard Piqué sembra sia ormai ai titoli di coda. La coppia, insieme dal 2011, pare sia scoppiata definitivamente dopo la scoperta del tradimento del difensore del Barca.

Piqué è stato infatti beccato insieme ad una fascinosa cameriera, con la quale intratteneva una relazione da almeno due mesi. Nei giorni scorsi il calciatore ha provato a chiedere scusa alla compagna e a cercare una riconciliazione, ma Shakira è ancora, giustamente, furiosa. Secondo alcune indiscrezioni del Corriere dello Sport, la pop star colombiana si starebbe invece organizzando per lasciare la Spagna insieme ai suoi due figli. Destinazione? Gli Stati Uniti: la cantante ha intenzione di trasferirsi a Miami.

Piqué, ovviamente, è totalmente contrario a questa scelta, che porterebbe i suoi figli a crescere ben lontani da lui. Ma cosa sappiamo esattamente dei due bambini?

Chi sono i figli di Shakira e Piqué? Tutto sui piccoli Milan e Sasha

La relazione decennale tra Shakira e Piqué, nonostante la sua conclusione, è stata per anni uno degli argomenti preferiti dei tabloid. Shakira si innamora del roccioso difensore del Barcellona nel 2011, poco dopo la fine della sua storia con Antonio De La Rua, figlio dell’ex Presidente dell’Argentina Ferdinando De La Rua.

Con Piqué è un vero e proprio colpo di fulmine, ma i due decidono di non sposarsi, come spiega la cantante in un’intervista di qualche anno fa 60 Minutes, sulla CBS: “Il matrimonio mi spaventa. Non voglio che mi veda come sua moglie, ma piuttosto come la sua fidanzata. È come il discorso del frutto proibito… Preferisco tenerlo all’erta, fargli pensare che tutto è possibile a seconda del suo comportamento”.

Nel corso della loro relazione, la coppia ha avuto due figli.

Il primo è Milan, nato nel 2013, che oggi ha nove anni. Il secondo è Sasha, nato due anni dopo nel 2015, che ne ha invece sette. Proprio per il loro bene, in questo difficile periodo per la loro famiglia, sia Shakira che Piqué hanno chiesto il massimo riserbo ai media sulla questione della separazione: “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il bene dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy.

Grazie per la vostra comprensione”.