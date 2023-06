Luca Paganini, chi è il figlio calciatore di Raffaele Paganini: vita privata, carriera, squadre

Chi è Luca Paganini, figlio di Raffaele Paganini e calciatore professionista. Cresciuto in una famiglia di ballerini, non ha mai sentito la pressione di seguire le loro orme: “Mai provato a ballare, non mi hanno spinto a fare quello che volevano loro”.

Chi è Luca Paganini, figlio di Raffaele Paganini: vita privata e carriera

Nato a Roma l’8 giugno 1993, Luca Paganini ha 30 anni ed è il figlio del celebre ballerino Raffaele Paganini e di sua moglie, Debora Murina, anche lei ballerina. A differenza dei genitori, ha scelto di inseguire una passione diversa dalla danza, diventando un calciatore professionista. In una recente intervista concessa al Corriere della Sera, Luca ha spiegato di non essersi mai sentito pressato dai suoi genitori a seguire il loro stesso percorso: “I miei genitori non mi hanno mai spinto a fare quello che volevano loro, anche mamma è ballerina. Non ho mai provato a ballare. Ho iniziato a giocare da bambino in giardino con mio fratello Alessandro”.

La loro esperienza in un campo estenuante come la danza è stata anzi fondamentale per la sua crescita sportiva: “Mi hanno trasmesso la disciplina. Quando tornavo dopo due ore di allenamento mi prendevano in giro: “Stanco? E noi che ci siamo allenati nove ore?” I miei genitori sono un vanto per me”. Da parte sua, mamma Debora ha parlato dell’esperienza agonistica del figlio in un’intervista concessa a Vieni con me: “Trovo molte similitudini tra la danza e il calcio, soprattutto a livello di impegno e disciplina. Sappiamo cosa vuol dire avere gli occhi di tutti puntati addosso e allora, almeno noi da genitori, non abbiamo mai voluto fare pressione su nostro figlio”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Carriera calcistica, statistiche e squadre

Luca Paganini gioca come esterno offensivo, molto apprezzato per la sua rapidità e abilità negli inserimenti. Cresce nelle giovanili della Roma e del Frosinone, squadra in cui fa il suo esordio da professionista nel 2011, in Coppa Italia. Dopo un periodo di prestito al Fondi, trova sempre più spazio tra le fila dei ciociari, guadagnandosi un posto da titolare. Con il Frosinone arriva persino a giocare in serie A nella stagione 2015-16, collezionando 27 presenze e 2 goal, e nel 2018-19, con 14 presenze e 2 goal. Negli anni successivi veste le maglie di Ascoli, Lecce e Triestina, squadra in cui milita nel 2022-23 in Serie C, scendendo in campo in 34 occasioni e segnando 3 reti.