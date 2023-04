Oroscopo settimanale Paolo Fox 10-16 aprile, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 10 al 16 aprile per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi giorni primaverili? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

La primavera entra nel pieno e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci riserveranno i primi giorni di aprile? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 10 al 16 aprile?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 aprile

I nati nell’Ariete dovranno imparare a fidarsi del proprio istinto. Avete una chance di ottenere ciò che desiderate. Il tempo è poco e le alternative sono tante, pensarci troppo non vi aiuterà: seguite il vostro fiuto e scoverete l’occasione giusta. È un ottimo momento per mettere qualcosa da parte, il supporto di Mercurio vi consentirà di mettere le mani su qualche gruzzolo in più.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 aprile

Tempo di aprirsi per i nati nel Toro. Sarà importante, nei prossimi giorni, comunicare chiaramente i vostri desideri. Non c’è spazio per esitazione e mezze verità, siate diretti ma concisi. Solo chi agisce con forza e determinazione riesce ad ottenere quello che vuole. Settimana perfetta per ricominciare da capo e provare nuove esperienze, sia in amore che sul lavoro.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 aprile

Momenti di grande spiritualità in arrivo per i nati nei Gemelli. Rientrerete in contatto con la vostra anima e con le vostre credenze più profonde. È un buon periodo per riavvicinarsi a chi condivide il vostro modo di vedere il mondo e rivalutare le vostre prospettive future. Cercate di condividere con gli altri il vostro buon umore, siate generosi nella vostra ritrovata pace interiore.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 aprile

I nati nel Cancro non riescono a stare fermi. I troppi dubbi, figli di tante situazioni in sospeso, vi rendono impossibile aspettare con calma. Cercate un metodo per distrarvi, non ha senso sprecare energie trascinati dall’ansia. Fate le vostre scelte pensando prima ai vostri interessi e a quelli di chi amate. Non vi arrendete, continuate sulla vostra strada mettendoci tutti voi stessi.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 aprile

Settimana di riavvicinamento per i nati nel Leone, che avranno un’occasione di stare più vicino a chi amano. La vicinanza del vostro partner e della famiglia vi rigenera, preparandovi ad affrontare le sfide future con foga, senza alcuna paura. Provate nuovi metodi per raggiungere i vostri obiettivi, avete le persone giuste al vostro fianco a cui chiedere supporto.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 aprile

Un cambio di scenario farebbe bene ai nati nella Vergine. La quotidianità vi assilla e vi ha ormai seccato, cercate nuovi stimoli ed ambienti nuovi. Chi ne ha l’occasione, colga l’attimo per passare questi giorni di primavera in un posto mai visto. Chi invece non può muoversi, renda le cose più frizzanti con qualche cambiamento anche arbitrario, giusto per scuotere la noia giornaliera.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 aprile

Tempo di mettersi in gioco per i nati nella Bilancia. Il cielo vi rende ansiosi di provare le vostre capacità a voi stessi e agli altri, in ogni campo della vostra vita. Sul lavoro sarete i primi a proporvi, in amore vi sentite irresistibili: fare la prima mossa è la chiave per il successo. Questo vostro entusiasmo trova terreno fertile anche nell’ignoto, siete pronti a lanciarvi verso parti di voi stessi che non conoscete così a fondo.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 aprile

L’amore romantico è padrone in questi giorni per i nati nello Scorpione. Le unioni di lunga data si fanno più forti, quelle giovani si fanno più serie: è il momento di pensare al passo successivo. Anche chi è solo al momento sarà guidato da Venere, non abbiate paura di mettere in prima fila i vostri sentimenti: la persona giusta è la fuori, dovete solo avere il coraggio di provare.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 aprile

Una ritrovata tranquillità fa tirare un sospiro di sollievo ai nati nel Sagittario. Preoccupazioni e acciacchi si dissolvono in questi giorni d’aprile, il vostro umore tornerà solare e ottimista. Approfittatene per uscire dalla vostra zona di comfort, provate esperienze normalmente estranee al vostro stile di vita. Potreste scoprire un lato di voi stessi a voi inedito.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 aprile

I nati nel Capricorno si faranno coinvolgere da chi li circonda. Le persone a voi vicine sono piene di energia ed entusiasmo e voi, trascinati dalla loro foga, non sarete da meno. A volte è un bene lasciarsi andare un po’, dando il timone a qualcun altro per una volta. Godetevi al meglio questa ritrovata gioventù, ve lo siete meritato.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 aprile

Scelte importanti nel futuro dei nati nell’Acquario. Il cielo promette bene e vi dona solidità e supporto, è il momento migliore per fare un passo importante. Se siete da tempo in cerca di un cambiamento radicale, non c’è settimana migliore. Rinnovate tutto quello che ormai vi sembra vecchio e consunto, la vostra qualità della vita ne gioverà.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 aprile

I nati nei Pesci dovranno essere più decisi che mai nei prossimi giorni. Non è il momento di atteggiarsi a diplomatici, se desiderate davvero qualcosa dovrete essere diretti, senza fare compromessi. Sia in amore che sul lavoro, non c’è spazio per le mezze misure: esprimete quello che avete dentro con chiarezza, è l’unico modo per agguantare i vostri sogni.