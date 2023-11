Charlie Brooker, chi è il creatore di Black Mirror: vita privata, carriera, moglie

Chi è Charlie Brooker, creatore e showrunner di Black Mirror. Conduttore ed autore televisivo britannico di successo, è diventato noto a livello internazionale grazie alla serie Netflix. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Charlie Brooker, creatore di Black Mirror: vita privata e carriera

Nato a Reading, nel Regno Unito, il 3 marzo 1971, Charlie Brooker ha 52 anni ed è un comico, conduttore e sceneggiatore britannico, noto soprattutto in quanto creatore di Black Mirror, apprezzatissima serie distopica antologica targata Netflix. Nel corso della sua carriera artistica, Brooker si è dimostrato un autore e presentatore molto versatile. Negli anni Novanta ha lavorato come articolista e cartoonist per la rivista PC Zone, dedicandosi a recensioni di videogiochi e fumetti satirici come Cybertwats. Si avvicina alla tv come autore negli anni Duemila, pur continuando a scrivere per rubriche del The Guardian.

Brooker è autore di molte serie televisive, tra cui Brass Eye, The 11 O’Clock Show, Nathan Barley lo show horror Dead Set, che gli vale una candidatura al BAFTA per la migliore serie drammatica. Ha inoltre presentato e scritto diversi programmi televisivi satirici come Screenwipe, Gameswipe, Newswipe, Weekly Wipe e 10 O’Clock Live. Nel 2011 trova il successo internazionale grazie a Black Mirror, rinnovata nel 2023 per la sua settima stagione.

Vita privata: moglie, figli

Charlie Brooker è sposato dal 2010 con la conduttrice ed autrice televisiva Kanak Asha “Konnie” Huq, nota nel Regno Unito per aver presentato il programma per bambini Blue Peter. I due si incontrano per la prima volta sul set di Screenwipe e decidono di convolare a nozze dopo soli nove mesi di frequentazione. Charlie e Konnie stanno crescendo insieme due figli: Covey, nato nel 2013, e Huxley, nato nel 2015.