Renzi contro i magistrati su carriere separate: il leader di Italia Viva accusa la Procura di Firenze sul caso di Katia

Renzi ha attaccato i magistrati su più fronti. Il leader di Italia Viva è partito dalla carriere separate per poi scagliarsi contro la Procura di Firenze sul caso della bambina scomparsa Katia. Parole dure quelle di Renzi.

Renzi contro i magistrati su carriere separate

Matteo Renzi ha commentato la riforma della Giustizia: “La questione della giustizia è separare le carriere ma non quelle dei pm da quelle dei giudici. Bisogna separare quelle dei giudici bravi da quelle dei giudici meno bravi. Non è pensabile che ci siano magistrati che arrestano persone come è successo ad esempio all’inquirente che mise in carcere Enzo Tortora, che poi fanno carriera e vanno al Csm o vengono promossi”.

“Si può discutere del concorso esterno che va tipizzato – dice il senatore di Italia Viva – dell’abusi di ufficio, del traffico di influenze, ma sono tutte discussioni che lasciano il tempo che trovano. Non sono temi interessanti come costruttivi della vera problematica della riforma della Giustizia”.

Il leader di Italia Viva accusa la Procura di Firenze sul caso di Katia

Il leader di Italia Viva ha attaccato la Procura di Firenze sul caso della bambina scomparsa Katia: “La Procura di Firenze è la procura che in questi mesi non ha aderito alla richiesta della Digos e del comune di Firenze di sgomberare l’immobile abusivo sito in via Maragliano, l’ex Hotel Astor, che è diventato il ricettacolo di ogni tipo di illegalità nella città di Firenze”, ha detto Renzi parlando a Roma a margine della presentazione del libro di Pietrangelo Buttafuoco ‘Beato lui. Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi’. “Nel mese di maggio c’è stato un tentativo dì omicidio in quell’albergo e la Procura non ha fatto niente, nonostante le denunce e il fatto che in Italia c’è l obbligatorietà dell’azione penale. Poi è sparita una bambina di cinque anni, e la Procura per una settimana non ha fatto niente”, ha continuato il leader di Italia Viva.

