Serie B, semifinali dei playoff: Parma-Cagliari per l’atto conclusivo

La stagione volge al termine, ma non senza raccontare gli atti conclusivi del campionato cadetto. Ecco allora le semifinali dei playoff di Serie B, con Parma-Cagliari una contro l’altra.

Il Bari si è già aggiudicato la finale.

Semifinali dei playoff di Serie B, Parma contro Cagliari

La stagione di Serie B 2022/23 sembra non volersi concludere. Ogni anno il campionato cadetto presenta playoff e playout: da un lato dalla terza all’ottava, dall’altro lato 16° contro 17°. In questa occasione ci sono state Bari e Parma entrata come terza e quarta, direttamente nella fase delle semifinali.

Mentre i pugliesi hanno dovuto affrontare il Sudtirol nella doppia sfida, al Parma è toccato un pericolosissimo Cagliari, con la seconda gara ancora da disputare. I galletti di Mignani hanno perso fuori casa all’andata, 1-0, e hanno vinto al ritorno al San Nicola, per 1-0, vincendo poi dopo i regolamentari. Per questo si è guadagnato un posto in finale.

Il Parma invece ha perso la difficile trasferta a Cagliari, per 3-2, in un match pirotecnico e vivacissimo, segno di due squadre in forma e, forse, meritevoli entrambe dell’atto conclusivo. Ecco che le due si riaffrontano, stavolta in casa del Parma. I ducali per ribaltare il risultato, i sardi per mantenere il vantaggio di un gol.

Si scende in campo alle ore 20:30 di Sabato 3 Giugno 2023, chi vince affronterà il Bari nella doppia finale: le due sfide poi si giocheranno Giovedì 8 e Domenica 11 Giugno.

Le altre due neopromosse, Frosinone e Genoa, già si godono la promozione. Lacrime non di gioia invece per il Brescia, nel doppio confronto per i playout contro il Cosenza.

Pochi giorni per scoprire chi la spunterà e si aggiudicherà la promozione in Serie A. Verdetto ancora da sapere, ma una Serie B che ha regalato emozioni e spettacolo.

LEGGI ANCHE: Chi era William McCrum, portiere che inventò il calcio di rigore.