Morgan fuori da X Factor, è ufficiale: “Comportamenti inappropriati”. La risposta del cantante

Morgan fuori da X Factor: dopo i continui litigi con gli altri giudici e comportamenti ritenuti non idonei dalla produzione, ecco che è arrivato il comunicato ufficiale che mette fuori gioco definitivamente il cantante.

Morgan fuori da X Factor, è ufficiale: “Comportamenti inappropriati”

Morgan è ufficialmente fuori da X Factor. “Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma”. Lo spiega una nota di X Factor.

”La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato”.

La risposta del cantante

Nelle scorse ore, il cantante ha risposto con un post sui social: “Cosa significa occuparsi di canzoni? Che cosa ho in testa io, cosa faccio, in cosa consiste il mio impegno? – scrive – Che cosa è la ricerca nell’ambito della canzone? È un lavoro di “formalizzazione”, che manca completamente in ambito accademico, dunque è un terreno che va costruito e sistematizzato”.