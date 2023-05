Il Frosinone torna in Serie A, le parole di Grosso: “Percorso straordinario”

Un percorso bellissimo che ha catapultato il Frosinone in Serie A, promosso meritatamente dopo anni di duro lavoro. La stagione di Serie B è stata quasi perfetta e, nonostante qualche rischio, ha sorriso alla squadra di Grosso.

Serie A, promosso il Frosinone: festa meritata

A tre giornate dalla fine, la compagine laziale ha festeggiato il ritorno in Serie A. Dopo una stagione che sembrava interminabile, il Frosinone è riuscito nel suo intenso: tornare tra le grandi, dove gli spetta. A quota 71 punti, il club allenato da Fabio Grosso ha potuto festeggiare la promozione grazie alla vittoria per 3-1 sulla Reggina, mentre il Genoa ha pareggiato contro il Sudtirol (per 0-0). Attualmente a +4 sul Genoa, vanta 10 punti di distacco sulla terza, il Bari, motivo per il quale si può dire già neopromossa.

A parlare del grande risultato il tecnico Fabio Grosso, ex campione del mondo, durante un’intervista ai microfoni di Sky:

“Siamo felici, molto felici. Ci abbiamo messo tanta passione in un campionato difficilissimo. Abbiamo fatto un percorso straordinario e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me, ai ragazzi, che sono stati strepitosi, al direttore. Dedico questo alla mia famiglia e ai miei amici. Questa è una bella giornata. Poi dico grazie al presidente, in questa settimana difficile per lui. Gli abbiamo fatto un piccolo regalo e dico che se lo merita. Ora ci godiamo questa giornata, abbiamo fatto qualcosa di grande”.

Un percorso incredibile, che non è però ancora finito. Nonostante il club abbia già festeggiato, dovrà mantenere la prima posizione così da non perdere punti importanti e “vantaggi” che potrebbero rivelarsi importanti in vista della prossima stagione. Sarà premura del mister classe ’77 incoraggiare i suoi a mantenere alta la concentrazione e chiudere i conti in maniera definitiva. Intanto, come giusto che sia, si fa festa.

🍾 🥳 🎉

🎶 Ho una voglia assurda

Di stare tra la gente, urlare come in curva

Cantare Acqua Azzurra, nudi in riva al mare

Perdere un po' la testa

Stare in strada a ballare

Entrare ad ogni festa

Che poi sì, che ci importa stiamo qui

Fino all'alba con in tasca la felicità!!! pic.twitter.com/5ULPfPxtYY — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) May 1, 2023

