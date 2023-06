Galliani al posto di Berlusconi in Parlamento: “Sono pronto”. Qual è il futuro del Monza?

Galliani ha parlato del suo futuro dopo la morte di Berlusconi. Un doppio destino legato sia alla politica sia al calcio. In queste ore si è parlato di una possibile sostituzione di Galliani in parlamento al posto del Cavaliere ma anche del futuro del Monza calcio.

Galliani al posto di Berlusconi in Parlamento: “Sono pronto”

Adriano Galliani è stato uno degli uomini più vicini a Silvio Berlusconi nel calcio ma non solo. Dopo la morte del Cavaliere, molti hanno chiesto a Galliani della possibilità di un suo futuro e rientro in politica proprio al posto di Berlusconi. “Se mi candiderò? Per l’amore che nutro nei confronti di Silvio Berlusconi farò tutto ciò che mi verrà chiesto in qualunque settore“, sono state le parole dell’attuale amministratore delegato del Monza.

Qual è il futuro del Monza?

Inoltre, oltre al futuro politico, Galliani ha anche parlato di cosa ne sarà del Monza, l’ultima squadra che ha visto Berlusconi come presidente. “Al momento, nessuno mi ha parlato di candidarmi nel collegio elettorale di Monza, né del futuro della società di calcio del Monza”. Tuttavia, la trattativa per il passaggio del club sembra andare avanti già da qualche mese e il nuovo presidente potrebbe essere il magnate greco Evangelos Marinakis. L’armatore ed editore greco è già proprietario dell’Olympiacos in Grecia e del Nottingham Forest in Inghilterra.