Sergio Rico come sta: il portiere del Psg è uscito dal coma. L’annuncio della moglie: “Luce alla fine del tunnel”

Sergio Rico come sta: il portiere del Psg era caduto da cavallo lo scorso 28 maggio riportando ferite molto gravi.

Sergio Rico sembra stare meglio dopo la terribile caduta da cavallo lo scorso 28 maggio. Il portiere fu ricoverato in ospedale con urgenza e in gravi condizioni. La moglie del calciatore ha annunciato che si vede la luce in fondo al tunnel.

Sergio Rico come sta: il portiere del Psg è uscito dal coma

Il portiere spagnolo del Psg Sergio Rico è uscito dal coma. Dopo una brutta caduta da cavallo lo scorso 28 maggio, l’estremo difensore spagnolo era stato ricoverato con urgenza all’ospedale di Sivilgia. Aveva riportato, dopo l’incidente, un forte trauma cranico, con interessamento delle colonna vertebrale.

L’annuncio della moglie: “Luce alla fine del tunnel”

Ad aggiornare sulle condizioni di salute del portiere è stata la moglie del portiere. “Stiamo facendo piccoli passi nella direzione giusta – ha spiegato la moglie Alba Silva a TeleCinco – e vediamo già la luce alla fine del tunnel. Un poco per volta sapevo fin dall’inizio che saremmo andati avanti, ma ci si arriva un po’ per volta, bisogna avere molta pazienza”.

La compagna di Sergio Rico ha ringraziato tutti i medici e gli infermieri che stanno curando il portiere: “Devo ringraziare l’ospedale e il personale sanitario che si stanno comportando in modo incredibile non solo con Sergio ma con tutti i pazienti e, davvero, grazie a loro e grazie a Dio, a tutti coloro che ci hanno inviato molta forza, stiamo andando avanti. Sono molto più fiduciosa”.

