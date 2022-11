Esterno notte, il film sul rapimento di Aldo Moro su Rai 1: quando va in onda, quante puntate e il cast

Esterno notte è il film di Marco Bellocchio che racconto i giorni precedenti al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro. Dopo la sua uscita al Cinema arriva su Rai 1 in prima serata. Nelle sale cinematografiche fu distribuito in due puntata mentre in televisione è stato pensato per più episodi e serate.

Esterno notte, il film sul rapimento di Aldo Moro su Rai 1

Esterno notte è un film diretto da Marco Bellocchio ed è stato distribuito al Cinema in due parti: la prima 18 maggio mentre la seconda il 9 giugno.

AL centro della trama c’è il rapimento dell’onorevole Aldo Moro, la cui storia ha segnato la politica italiana.

La sinossi ufficiale del film recita così: “Aldo Moro viene rapito dalle Brigate Rosse sulla strada per il Parlamento e da quel momento comincia una lunga prigionia. Cinquantacinque giorni dopo viene trovato il suo cadavere in un’auto, a Roma, a metà strada tra le sedi dei due partiti”.

Esterno notte: quando va in onda e quante puntate sono

Il film arriva su Rai 1 e sarà diviso in tre prime serate: lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre. “Ho voluto stavolta farne una serie – dice il regista Marco Bellocchio – per raccontare l’Esterno di quei 55 giorni italiani stando però fuori dalla prigione tranne che alla fine, all’epilogo tragico. Esterno notte perché stavolta i protagonisti sono gli uomini e le donne che agirono fuori della prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro: la famiglia, i politici, i preti, il Papa, i professori, i maghi, le forze dell’ordine, i servizi segreti, i brigatisti in libertà e in galera, persino i mafiosi, gli infiltrati”.

Il cast della miniserie

Il cast che è stato scelto presenta attori italiani di prima fascia che sono entrati molto bene nei rispettivi personaggi. Fabrizio Gifuni interpreta Aldo Moro; Toni Servillo è papa Paolo VI. Nel resto del cast ci sono anche Margherita Buy, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra.

