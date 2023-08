Serena Ortolani, chi è la moglie di Davide Mazzanti: tutto sulla pallavolista

Chi è Serena Ortolani, moglie del CT Davide Mazzanti ed ex pallavolista della Italvolley. La possente schiacciatrice è stata una delle migliori giocatrici italiane degli ultimi vent’anni ed ha vinto numerosi trofei nel corso della sua carriera.

Chi è Serena Ortolani, ex pallavolista e moglie di Davide Mazzanti: vita privata e carriera

Nata a Ravenna il 7 gennaio 1987, Serena Ortolani ha 36 anni ed è una ex pallavolista italiana, cardine della Nazionale femminile dal 2004 al 2018, nota anche in quanto moglie del CT della Italvolley, Davide Mazzanti. Si afferma a livello agonistico nel ruolo di schiacciatrice-opposto, trovando la consacrazione definitiva nel 2004, con la maglia del Volley Bergamo. Resta con i rossoblù per tre stagioni, conquistando uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Champions League. Dopo due brevi parentesi in prestito al River e al Busto Arstizio, torna a Bergamo nel 2008, con cui aggiunge un altro scudetto e due Champions al suo palmares.

Ortolani è stata una pedina fondamentale dei tre scudetti vinti da Mazzanti nella sua carriera di allenatore. Dopo il campionato vinto a Bergamo nel 2010-11, la pallavolista segue Mazzanti nelle annate trionfali al Casalmaggiore e all’Imoco Volley. Con il team di Conegliano vince anche una Supercoppa e una Coppa Italia. Negli anni successivi veste inoltre le maglie del Pro Victoria Monza, del Wealth Planet Perugia e della Adolfo Consolini. Anche la sua carriera in Nazionale è costellata di successi. Con l’Italvolley Serena Ortolani ha vinto due Europei nel 2007 e nel 2009, oltre alla Coppa del Mondo e alla Grand Champions Cup in Giappone nel 2007 e nel 2009.

Il ritiro di Serena Ortolani: “Ascolto il mio corpo”

Nel gennaio del 2022 Serena Ortolani ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica. Intervistata dal Corriere Romagna, la schiacciatrice ha spiegato i motivi dietro la sua decisione: “Ho ascoltato il mio corpo, ho compiuto da poco 35 anni e nella vita arrivano priorità che non puoi più mettere da parte. Del resto avevo deciso di fermarmi già quest’estate, ma poi la telefonata del presidente Manconi, il suo entusiasmo, il fatto che sia riuscito a riaccendere quel sacro fuoco che avevo dentro, mi hanno convinta a tornare sui miei passi. Adesso però è arrivato il momento di fermarmi, anche se mi lascio sempre aperto un piccolo pertugio perché nella vita non si può mai dire mai“.

Vita privata, il matrimonio con il CT e la figlia

La storia d’amore tra Serena Ortolani e Davide Mazzanti ha inizio sui campi di pallavolo. Si incrociano per la prima volta nel 2006, in Nazionale, per poi incontrarsi di nuovo due anni dopo, nel 2008. Ortolani si era appena trasferita al Volley Bergamo, dove Mazzanti era ai tempi il secondo allenatore. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’atleta ha parlato dei loro primi momenti insieme: “Nei viaggi insieme per i ritiri in Nazionale mi accorgevo che si stava bene insieme. Quando si è interessato, ho aperto gli occhi: mi sono innamorata subito“. . I due sono sposati dal 2016 e hanno una figlia insieme, Gaia. “Dicono che ad attrarsi siano gli opposti.” -ha spiegato il CT in una recente intervista- “Ma noi siamo molto simili. Una romagnola e un marchigiano”.