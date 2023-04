Via Crucis venerdì Santo del Papa: dove e a che ora vederla, tema, strade chiuse e trasporto modificato

Via Crucis venerdì Santo del Papa: consueto appuntamento al Colosseo con il Pontefice presente, nonostante il recente ricovero in ospedale. L’evento sarà possibile seguirlo anche i tv e in streaming.

Via Crucis venerdì Santo del Papa: dove e a che ora vederla

Il venerdì Santo è il giorno della Via Crucis che il Papa tiene al Colosseo anche per questo 2023. Sono sempre previste le 14 tappe che ricordano il calvario di Gesù, dalla condanna fino alla morte in croce. La cerimonia durerà circa un’ora e venti minuti, concludendosi al Tempio di Venere sul Palatino intorno alle 22:30.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta su Rai 1. La diretta inizierà alle ore 21, poco prima dell’inizio della processione, e sarà visibile al tasto 1 del telecomando, al 501 per la visione in HD, e al 101 per Sky tv. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta sul canale 208 del digitale terrestre su TV2000 e in streaming gratuito su RaiPlay. Diretta streaming anche sul sito di famigliacristiana.it. Infine, alle 22:30 su Rai 1 sarà trasmesso il documentario ‘In viaggio’ che ripercorre i nove anni di Pontificato di Papa Francesco e i suoi 33 viaggi pastorali

Strade chiuse e trasporto modificato

Per l’occasione l’Atac ha fatto sapere di aver chiuso delle strade intorno al Colosseo e di aver modificato anche il trasporto. “Per la celebrazione della Via Crucis al Colosseo presieduta da Papa Francesco, il 7 aprile, dalle ore 13.00 alle ore 23.30 circa, chiuse al traffico via dei Fori Imperiali, via Cavour, nel tratto compreso tra largo Venosta e largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (direzione Porta Capena); dalle ore 15.00 via Celio Vibenna e via di San Gregorio saranno completamente chiuse. Trasporto pubblico modificato“.