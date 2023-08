Calabria, bambino piromane beccato dal drone e il presidente della Regione attacca il nonno: “Gliel’ha detto lui di farlo”

Calabria, bambino piromane beccato da un drone della Regione mentre appicca dei roghi in campagna. Ecco il video.

Calabria, bambino piromane ha appiccato die roghi in campagna ma è stato beccato da un drone della Protezione Civile regionale. Il presidente Occhiuto ha condiviso il video sui social che è diventato virale immediatamente. Sconcerto perché sembra che a dare l’ordine sia stato il nonno del bambino secondo il presidente della Regione.

Calabria, bambino piromane beccato dal drone

In Calabria un bambino ha appiccato dei roghi in una campagna ma è stato beccato in flagranza da un drone della Protezione Civile regionale. Il video è stato condiviso sui social dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ed è diventato virale.

“Con i nostri droni” – dice il governatore calabrese – “in due settimane abbiamo beccato 32 piromani. Alcuni dicono che non sono piromani ma incendiari: sono comunque degli stupidi perché incendiano e appiccano il fuoco nelle bellissime montagne della Calabria. Li abbiamo beccati e li abbiamo segnalati ai carabinieri”.

Il presidente della Regione attacca il nonno: “Gliel’ha detto lui di farlo”

“Un’immagine mi ha particolarmente colpito – continua Occhiuto. Una riguarda un bambino che va a incendiare in un bosco come se fosse un professionista, appiccando più fuochi a distanza, poi si mette a camminare, si rende conto del drone e allora si mette a scappare, corre e va dal nonno che è su un trattore, il nonno si mette a imprecare contro il velivolo. Poi insieme vanno a spegnere il fuoco che il nonno aveva chiesto al bambino di appiccare”.

LEGGI ANCHE: Carlo Nordio a favore di intercettazioni e pene per i piromani: il ministro sta con la magistratura