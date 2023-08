Davide Mazzanti, chi è il CT dell’Italvolley femminile: vita privata, carriera, moglie

Chi è Davide Mazzanti, commissario tecnico dell’Italvolley femminile. Vincitore di tre campionati italiani femminili, ha guidato le azzurre verso la vittoria dell’Europeo nel 2021. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Davide Mazzanti, vita privata e carriera del CT dell’Italvolley femminile

Nato a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, il 15 ottobre 1976, Davide Mazzanti ha 46 anni ed è il commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo femminile. Dopo una breve esperienza come giocatore nelle serie minori, Mazzanti decide di intraprendere la carriera di allenatore nel 1997, iscrivendosi all’ISEF. Comincia allenando diverse squadre giovanili, tra cui quella della Libertas Marotta, team della città in cui è cresciuto. Nel 2002 è il secondo allenatore della Corridonia in A2, mentre nella stagione successiva ottiene il suo primo ruolo da primo coach in B1, alla Star Falconara. Negli anni successivi continua a lavorare nello staff di diversi team di pallavolo femminile ed entra a far parte anche di quello dell’Italia come secondo allenatore.

Nel 2010 fa il suo esordio in A1 come coach del Volley Bergamo, che allena per due stagioni vincendo uno Scudetto e la Supercoppa 2011. La sua seconda vittoria in campionato arriva nella stagione 2014-15 sulla panchina del Casalmaggiore. Mazzanti ottiene un altro scudetto nella stagione successiva con l’Imoco Volley, con il quale vince anche la Supercoppa 2016 e la Coppa Italia 2016-17. Nel 2017 Mazzanti diventa il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile. Sotto la sua guida le azzurre vincono la Montreux Volley Masters 2018, l’Europeo 2021 e la Nations Legue ad Ankara nel 2022. L’Italvolley femminile ottiene inoltre due podi ai Mondiali, nel 2018 e nel 2022, oltre che un terzo posto nell’Europeo 2019.

Vita privata: moglie, figli

Davide Mazzanti è sposato con la pallavolista italiana Serena Ortolani, schiacciatrice-opposto classe 1987 e azzurra dal 2004 al 2018. Si incrociano per la prima volta nel 2006, in Nazionale, per poi incontrarsi di nuovo due anni dopo, nel 2008. Ortolani si era appena trasferita al Volley Bergamo, dove Mazzanti era ai tempi il secondo allenatore. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’atleta ha parlato dei loro primi momenti insieme: “Nei viaggi insieme per i ritiri in Nazionale mi accorgevo che si stava bene insieme. Quando si è interessato, ho aperto gli occhi: mi sono innamorata subito“. Ortolani è stata una pedina fondamentale dei tre scudetti vinti da Mazzanti nella sua carriera di allenatore. I due sono sposati dal 2016 e hanno una figlia insieme, Gaia. “Dicono che ad attrarsi siano gli opposti.” -ha spiegato il CT in una recente intervista- “Ma noi siamo molto simili. Una romagnola e un marchigiano”.