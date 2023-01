Seregno, minorenni spingono un 15enne sotto un treno per la sua felpa

Una notizia sconcertante quella che giunge da Seregno, dove due minorenni hanno spinto un 15enne sotto un treno che si apprestava a fermarsi in stazione. Il motivo che ha spinto a questo “gesto” è stato il rifiuto della vittima a cui era stata chiesta prepotentemente la felpa.

Il gurppo di ragazzini ha così insistito e due di loro hanno spinto il giovane ragazzo, finito sotto al treno che lo ha “trascinato” per qualche metro.

Minorenni spingono sotto un treno un 15enne a Seregno

Un evento spiacevole e preoccupante, che ha richiesto l’immediato intervento sia delle forze dell’ordine che del soccorso, dato che il giovane studente è stato trasportato in ospedale, per fortuna in condizioni non gravi. Gli addetti della Questura di Monza e i colleghi della Sezione di Polizia Ferroviaria hanno fermato i due ragazzi per tentata rapina e tentato omicidio.

Fortunatamente non ci sono feriti gravi né vittime, ma non è mancato lo spavento. Un gruppo di ragazzini, intenzionato a sottrarre la felpa ad un giovane 15enne, ha accerchiato il gruppetto di studenti e ha spintonato uno di loro, insultandolo e intimorendolo. Una forte spinta ha poi causato la caduta del ragazzo sui binari, mentre era in procinto di fermarsi un treno. Il convoglio ha trascinato la vittima per qualche metro, rallentando fino ad arrestare la propria “corsa”. Lo zaino e i vestiti hanno forse attutito il colpo, permettendo al ragazzo di non subire lesioni o danni gravi.

L’accaduto ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che, dopo qualche ora, hanno rintracciato parte della banda, fermando due dei responsabili, con l’accusa di tentata rapina e di tentato omicidio. Episodi di aggressione quasi abituali in diverse stazioni italiane e, in particolar modo, a Seregno. Proprio per questo sono stati intensificati i controlli in prossimità della stazione.

