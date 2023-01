Trenitalia, il treno super veloce che collega Roma-Milano in 2 ore e 45

L’alba di Lunedì 23 Gennaio 2023 ha regalato un nuovo traguardo a Trenitalia: si tratta del nuovo treno super veloce che collega Roma e Milano in meno di tre ore. Da Tiburtina a Rogoredo senza fermate, così da garantire un viaggio di circa 2 ore e 45.

Senza dubbio un’ottima soluzione per chi si sposta per lavoro e per chi, per un motivo o per un altro, si trova a percorrere questa tratta in diverse occasioni.

Roma-Milano, il treno super veloce

Il nuovo treno super veloce che collega la capitale al capoluogo lombardo non fa altro che alleggerire le “stazioni principali”, permettendo maggior regolarità del servizio offerto da Trenitalia Frecciarossa. Seppur Tiburtina e Rogoredo non siano sempre le mete più gettonate delle due città, da esse è molto semplice (e veloce) collegarsi ad altre zone, grazie ai numeri mezzi da poter prendere.

Una linea che percorre 473 km in 2 ore e 45 non è altro che frutto di duro lavoro da parte di Trenitalia, la quale offre così un’ulteriore soluzioni ai tanti viaggiatori che percorrono la tratta Roma-Milano.

Ecco gli orari riguardanti la nuova linea aggiunta:

Frecciarossa 9682 : partenza Roma Tiburtina (ore 5:30); arrivo Milano Rogoredo (ore 8:15)

: partenza Roma Tiburtina (ore 5:30); arrivo Milano Rogoredo (ore 8:15) Frecciarossa 9681: partenza Milano Rogoredo (20:44); arrivo Roma Tiburtina (23:29)

Infatti, con i nuovi due treni inseriti si sale a ben 90 collegamenti giornalieri tra la città laziale e il capoluogo lombardo; ben 47 i treni Frecciarossa che passano da Rogoredo, numeri per nulla indifferenti. Trenitalia ha poi annunciato l’aggiunta di altri collegamenti, oltre ai due “no stop”. Ci saranno ben sette Frecciarossa, senza fermate, Roma Termini-Milano Centrale in 2 ore e 59 minuti e 81 Frecciarossa Roma-Milano, però con fermate intermedie e un tempo di percorrenza di circa 3 ore e 8 minuti.

Un continuo progresso che ha l’obiettivo di accontentare tutti e offrire un servizio sempre più puntuale ed efficiente, segno della grande serietà dell’azienda.

