Famiglia Rodriguez a festeggiare, manca solo Spinalbese

Tutta la famiglia Rodriguez si è riunita al lago Maggiore per festeggiare, ma mancava solo Antonino Spinalbese. Ecco cosa è successo.

La famiglia Rodriguez festeggia, ma manca Spinalbese

La showgirl Belen Rodriguez durante il fine settimana si è recata al lago Maggiore con tutta la famiglia. Figli, sorella, fratello, genitori, cognati, amici si sono riuniti per stare insieme in allegria. Impossibile non notare, però, il grande assente della festa: Antonino Spinalbese.

Lui e la compagna, che hanno avuto insieme la piccola Luna Marì, avevano detto, mostrandosi insieme in pubblico, che la crisi era superata. Ma da qualche tempo Belen e Antonino fanno vite separate, un po’ per lavoro un po’ per impegni divergenti. Anche in occasione della piccola festa al lago, quindi, i due amanti non erano sotto lo stesso tetto. L’hairstylist postava storie con la valigia davanti un hotel illuminato, mentre la showgirl condivideva gli scatti del lago davanti a Verbania.

La festa sul lago Maggiore

Alla festa sul lago Maggiore c’era tutta la famiglia Rodriguez. La sorella Cecilia, ripresa in dei teneri attimi con la nipotina Luna Marì, addormentata nella culla; il fratello Jeremias con la compagna Deborah Togni. C’erano anche mamma Veronica e papà Gustavo, che non lasciano mai sola Belen. E, naturalmente, il primogenito Santi, con cui la mamma ha giocato felice.

Una bella compagnia di amici ha inoltre raggiunto il gruppo, facendo della gita al lago una vera e propria festicciola. Tra tutti, però, mancava proprio il compagno di Belen. Anche qualche giorno fa a un evento mondano in città, Belen si era fatta accompagnare dai fratelli, ma di Spinalbese non c’era vista traccia.