Piacenza, ragazzo ucciso da colpo di pistola: il colpevole fa resistenza, poi si arrende

Gli omicidi non vanno mai in vacanza, ecco allora che si presenta un altro caso di cronaca. A Piacenza un ragazzo è stato ucciso da un colpo di pistola. Il responsabile, dopo un po’ di tempo, si è arreso alle forze dell’ordine.

Il 20enne ha così perso la vita.

Ragazzo ucciso a Piacenza, basta un colpo di pistola

È successo a Piacenza, precisamente a Ponte dell’Olio, in provincia. Luogo in cui si è consumata la vicenda, con due persone coinvolte. I due protagonisti sono un ragazzo di circa 20 anni e un uomo, che ha commesso il delitto. Stando alle ricostruzioni, la vittima, di origini albanesi, avrebbe subito l’aggressione presso il suo appartamento, luogo in cui è stato trovato un altro uomo che ha opposto resistenza, chiudendosi nell’abitazione.

Dopo diverse ore si è arreso alle forze dell’ordine, consegnandosi. Il responsabile è poi stato preso in custodia ed è attualmente sotto osservazione dei carabinieri, che analizzano caso e scena.

Secondo quanto appreso, durante la serata di ieri (Venerdì 2 Giugno), il personale del 118 era stato chiamato in causa per prestare soccorso al ragazzo, morto poi durante il traporto verso l’ospedale più vicino. Per la vittima non c’è dunque stato nulla da fare, il colpo di pistola ha avuto la meglio.

Si indaga sulla vicenda, cercando ulteriori informazioni che possano aiutare gli agenti. Al colpevole verranno chiesto movente e dinamiche, nella speranza di poter far quadrare la scena e trovare una spiegazione.

Intanto per l’uomo si prospetta un esito non positivo: accusa di omicidio e resistenza alle forze dell’ordine. Nelle prossime ore (o nei prossimi giorni) sono previsti altri chiarimenti, così da poter mettere la parola fine alla vicenda.

Rimane comunque il rammarico per non essere riusciti a salvare la vita ad un ragazzo innocente.

