Senio Bonini, chi è il conduttore di Agorà Extra: marito, figli, Instagram

Chi è Senio Bonini, giornalista Rai e conduttore di Agorà Extra. È alla guida dello spin-off del noto rotocalco di Rai 3 dal 2021, e lavora al programma già dai tempi della conduzione di Serena Bortone. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata. Chi è suo marito? Ha figli? Dove è possibile seguirlo su Instagram?

Chi è Senio Bonini, carriera e vita privata del conduttore di Agorà Extra

Senio Bonini è un giornalista livornese, originario di Portoferraio, sull’Isola D’Elba.

In un’intervista a NextQuotidiano, ha raccontato del suo legame con l’isola e dei suoi inizi nel mondo dell’informazione: “Un’isola è negazione geografica, è costrizione ma anche costante tensione verso la fuga. È confine e identità. E tutto questo te lo porti dentro, sempre. La ami e la odi al contempo. A me ha dato l’opportunità di iniziare, lavoravo al Tirreno, avevo 16-17 anni, andavo al giornale dopo la scuola. Le piccole realtà insulari paiono a prima vista limitanti ma sono invece ricche di piccole dimensioni editoriali, certo poi la voglia di proseguire ti porta a tagliare i cordoni ma sapere da dove vieni e tenerlo bene a mente non ti fa perdere il contatto con il reale e con le tue radici”.

Ha una laurea in Scienze Politiche e ha frequentato la Scuola di Giornalismo Rai di Perugia. Vive a Roma e lavora per Rai News Studio 24, dove per dieci anni è stato corrispondente Rai da Palazzo Chigi. Oggi è molto noto al pubblico televisivo soprattutto come il conduttore di Agorà Extra, spin-off del seguito rotocalco di Rai 3 in onda dal 6 settembre 2021. Bonini lavora al programma già da ben prima che Luisella Costamagna ne prendesse le redini nel 2020.

Faceva infatti già parte del team di collaboratori di Agorà ai tempi della conduzione di Serena Bortone. È possibile seguire i progetti professionali di Senio Bonini attraverso i suoi profili social. Il giornalista ha una pagina Instagram e un profilo Twitter, dove pubblica contenuti sulle sue trasmissioni e suoi suoi ospiti in studio.

Vita privata: marito, figli

Senio Bonini è omosessuale e l’8 settembre 2017 ha sposato suo marito, Rosario Capasso. Il matrimonio civile si è svolto a Roma, nella chiesa sconsacrata di S.

Maria in Tempulo. Bonini ha raccontato il giorno delle nozze con grande gioia a Gaynews.it: “È stata un’emozione unica, che non avrei mai pensato di provare. Neppure nei giorni precedenti la celebrazione, quando fantasticavamo su quel che sarebbe stato, abbiamo immaginato quanto poi sarebbe stato intenso.

Senio e Rosario sono innamoratissimi e hanno adottato due bambini, Leo e Luna. Il giornalista racconta di loro a NextQuotidiano: “Li abbiamo voluti da sempre, lì abbiamo inseguiti in capo al mondo.

Sognati, cercati, pervicacemente. E alla fine, come amo ripetere, dopo una “gestazione durata anni”, sono arrivati. Nati negli Stati Uniti. Abbiamo detto tanti sì in questi anni, questo per sottolineare la nostra incrollabile consapevolezza. E ora sono la nostra gioia più grande. Siamo famiglia a dispetto di tutti coloro che tentano di affermare il contrario. Nonostante i diritti di queste famiglie ancora non siano riconosciuti, ma noi andiamo avanti con l’affetto di chi ci sta vicino e con una certezza granitica: la famiglia è il luogo dell’amore.”.