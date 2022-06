Meteo 20-26 giugno, temperature fino a 40 gradi con Caronte

Che tempo farà la prossima settimana che andrà da lunedì 20 a domenica 26 giugno? Secondo quelle che sono le ultime previsioni meteo, da domani lunedì 20 giugno è atteso l’arrivo dell’anticiclone Caronte che porterà un’aria caldissima su tutta l’Italia con temperature che arriveranno a toccare i 40 gradi in alcune località d’Italia.

Meteo 20-26 giugno, attesi anche 40 gradi

Il meteo di giugno in Italia, nella settimana 20-26 giugno, arriverà ai 40 gradi in alcune città d’Italia, con temperature che quindi saranno ben superiori alla media climatologica del periodo, complice l’arrivo dell’anticiclone Caronte, che porterà caldo e sole su tutta l’Italia. Si tratta di un’ondata di caldo record, che potrebbe far ricordare per caratteristiche quelle del 2003 e del 2019.

Quando e dove sarà il picco del caldo?

Secondo le previsioni meteo, il picco di caldo sarà martedì 21, e giovedì 23 giugno. Il termometro arriverà a toccare i 38 gradi su molte città della Pianura Padana come a Bologna e Ferrara; fino a 37 a Milano, Mantova, Pavia; fino a 36 a Roma, Terni, Firenze.

Al Sud Caronte potrebbe portare temperature superiori ai 40°C, specie su Puglia e Basilicata.

Il tutto sarà complicato dalla persistente siccità che dura ormai da mesi.

Aria più fresca arriverà solo tra venerdì 24 e sabato 25 giugno.