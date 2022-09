Selvaggia Lucarelli, Mughini condannato per diffamazione: quanto pagherà?

Giampiero Mughini paga le parole contro Selvaggia Lucarelli: condannato per diffamazione. Cosa aveva detto? Quanto dovrà pagare?

Giampiero Mughini condannato per diffamazione, dovrà pagare un risarcimento a Selvaggia Lucarelli. Finisce con una sentenza del giudice la faida tra i due. Cosa aveva detto il giornalista sulla collega? A quanto ammonta la sanzione?

Faida Giampiero Mughini-Selvaggia Lucarelli, arriva la condanna per diffamazione

Si chiude con una condanna del giudice la faida tra Giampiero Mughini e Selvaggia Lucarelli. I due giornalisti, membri della giuria della prossima edizione di Ballando con le stelle, sono notoriamente ai ferri corti, soprattutto a causa di alcune dichiarazioni infelici da parte dell’opinionista catanese.

Proprio a causa di queste affermazioni Mughini è stato condannato per diffamazione dal Tribunale di Milano.

Cosa aveva detto Mughini? La risposta a tono di Selvaggia

Tutto nasce da un’intervista rilasciata da Giampiero Mughini a Il Giornale, durante la quale il noto commentatore sportivo ha detto la sua sulla Lucarelli. Il giornalista si è espresso senza mezzi termini, criticando aspramente il lavoro e l’atteggiamento della collega: “Non capisco bene perché la Lucarelli, che si reputa una scrittrice coi fiocchi, esibisca così tanto le sue tette sul web e dintorni.

Nella storia del mondo le tette sono state importantissime però la letteratura e il giornalismo sono una cosa un tantino diversa”.

La risposta di Selvaggia non si è fatta attendere. La nota opinionista di Civitavecchia ha sporto querela, annunciando sui social i progressi della causa: “Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è stato rinviato a giudizio per aver scritto (ripreso da Il Giornale) che un mio articolo sul Fatto era sterco, che non ho passato l’esame di terza media e altre gentilezze.

Bene”.

La multa e il risarcimento: quanto dovrà pagare il giornalista?

La sentenza del Tribunale di Milano impone a Mughini di pagare una multa e un risarcimento salati. Il commentatore dovrà pagare 2000 euro di danni a Selvaggia Lucarelli, più una sanzione da 500 euro. Nonostante questo epilogo assai costoso, non è detto che la faida si sia chiusa qui. Quando i due si rivedranno negli studi di Ballando con le stelle l’atmosfera non sarà affatto pacifica e i due finiranno senz’altro a beccarsi di nuovo.