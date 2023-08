Allerta meteo gialla, martedì 1° agosto, su Lombardia e nella Provincia Autonoma di Bolzano per rischio temporali

Allerta meteo annunciata all’inizio del nuovo mese di agosto su parte di due regione del Nord Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha individuato le zone più a rischio a causa dei temporali previsti.

Allerta meteo gialla, martedì 1° agosto, su Lombardia e nella Provincia Autonoma di Bolzano

Allerta gialla, martedì 1° agosto, su parte della Lombardia e nella Provincia Autonoma di Bolzano. Al centro delle due regione come previsto dal Dipartimento della Protezione Civile ci sono i rischi di temporali e idrogeologico. Dunque, anche in questo inizio di mese a far paura ci sono i temporali estivi che già nei giorni scorsi hanno messo in difficoltà parte del Nord Italia.

📅 Martedì #1agosto

🔔🟡 #AllertaGIALLA su parte della Lombardia e nella Provincia Autonoma di Bolzano.

🔎 Consulta il bollettino nazionale di allerta meteo-idro 👉 https://t.co/mE6sFKOFBq#protezionecivile pic.twitter.com/CkZSwpHYhy — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) July 31, 2023

Avviso della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.