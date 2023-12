Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni. Donatella Versace difende l’influencer

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni e Fedez sulla vicenda della beneficenza e delle scuse che sono sopraggiunte dopo. Dall’altra parte è intervenuta Donatella Versace a difendere l’influencer.

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni

Selvaggia Lucarelli ha attaccato Chiara Ferragni e Fedez dopo la multa dell’Antitrust riguardo la vicenda dei pandori. Secondo la giornalista i due “comprano la reputazione a favore di telecamera”. Poi, aggiunge che il meccanismo della coppia “fa parte del loro insieme di privilegi. Se non hai soldi la reputazione te la devi guadagnare. Se hai tanto denaro invece puoi comprarti anche la reputazione. Con i bonifici a favore di telecamera puoi sostituire l’impegno civile, il sudore delle battaglie, l’attivismo reale”. Nella replica alle polemiche “lei si difende, lui attacca. Ferragni ha scelto la strada del vittimismo, che è la sua cifra. Fedez mi pare sgangherato, più propenso sulla via dell’aggressività. In generale mi sembra che siano anche mal consigliati”.

Donatella Versace difende l’influencer

A difendere l’influencer è intervenuta la stilista Donatella Versace: “Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara Ferragni. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza”. Per Versace “era l’azienda che doveva versare il contributo” e i Ferragnez “sono un esempio per l’Italia e per i giovani. Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni”.