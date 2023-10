Selin Genç, chi è l’attrice di Terra Amara: vita privata, carriera, fidanzato

Chi è Selin Genç, attrice volto di Gulten in Terra Amara. Scopriamo qualche informazione in più sulla carriera e sulla vita privata della bella attrice turca della nota soap opera di Canale 5. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Selin Genç, Gulten in Terra Amara: vita privata e carriera

Nata ad Istanbul il 26 giugno 1994, Selin Genç ha 29 anni ed è una nota attrice turca, nota in Italia soprattutto per aver interpretato Gulten Taskin, interesse amoroso di Cetin Cigerci, nell’amata soap opera Terra Amara. Fin da giovanissima interessata al mondo della recitazione, fa le sue prime esperienze da attrice nel gruppo teatrale della scuola. Lascia la facoltà di Ingegneria Industriale proprio per inseguire il sogno di affermarsi nel mondo della tv e del cinema.

Fa il suo esordio a teatro nel 2016, nello spettacolo Murder Ballad, e fa diverse esperienze come modella. Dopo aver concluso la sua formazione come attrice, comincia a farsi spazio sul piccolo schermo recitando in molte serie televisive. Trova la fama con Terra Amara, serie in cui recita dal 2018 al 2022, per ben 121 episodi. Negli anni successivi appare anche nelle serie Sana Soz e Garip Bulbul Ertas.

Vita privata: fidanzato, Instagram

Si sa ancora molto poco per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Selin Genç. Non è noto se l’affascinante attrice abbia un fidanzato o meno al momento: in base alle indiscrezioni più recenti dovrebbe essere ancora single. Non vi sono tracce di potenziali spasimanti sul suo profilo Instagram, dove si è creata un seguito di oltre 338mila follower.