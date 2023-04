Sciopero Trenitalia venerdì 14 aprile: motivazioni, fasce orarie e treni garantiti

Sciopero Trenitalia per venerdì 14 aprile: su tutto il territorio nazionale molte corse e treni si fermano. La protesta dovrebbe durare all’incirca 8 ore, lasciando scoperta una fascia molto delicata.

Sciopero Trenitalia venerdì 14 aprile: motivazioni

Un altro sciopero – nazionale – da parte del personale di Trenitalia che questa volta andrà in scena Venerdì 14 Aprile 2023, annunciato in maniera organica da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. I sindacati denunciano che “dalla fine della pandemia di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione”. I vari organi sindacali domandano dunque “di riprendere un confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori di Trenitalia”. La protesta arriva a causa di “un graduale peggioramento delle condizioni di lavoro dalla fine della pandemia, sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione”. “È necessario riprendere un confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori di Trenitalia“, fanno sapere tramite una nota le sigle sindacali

Fasce orarie e treni garantiti

La protesta durerà circa otto ore, dalle 9 di mattina alle 17, una fascia non indifferente per i pendolari, sia lavoratori che studenti. Alcune zone d’Italia saranno duramente colpite, come la Lombardia. Nella medesima fascia (ovvero 9-17) dello stesso giorno nella regione lombarda ci sarà anche uno sciopero generale di tutte le categorie private e pubbliche, come comunicato dai sindacati Usb lavoro privato, Sgb e Cub Trasporti. La compagnia Trenord, attraverso il proprio sito, annuncia che “in analoghe circostanze le adesioni non sono state significative. Non si prevedono, pertanto, interruzioni della circolazione ferroviaria in Lombardia. Eventuali cancellazioni saranno tempestivamente comunicate”.

Dunque, sono a rischio i regionali ma anche le Freccerosse, Argento e gli Intercity. Tuttavia, è stato annunciato che il servizio aeroportuale verrà garantito attraverso le modalità in seguito esposte: autobus per Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, soltanto per i collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (non ci saranno fermate intermedie). Da Milano Cadorna la partenza degli autobus avverrà da via Paleocapa 1; poi autobus per Stabio e Malpensa Aeroporto, in modo da garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (nessuna fermata intermedia). Disagi previsti anche in altre regioni, come la Toscana (Fit Cisl, Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa, sempre dalle 9 alle 17) e il Trentino (Uil Trasporti, Slm Fast, Ugl, Orsa, Rsu 42 Collegio Equipaggi, stessa ora).

“Lo sciopero – ricorda Ferrovie in una nota – potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Durante la protesta sindacale sarà comunque programmata l’effettuazione di alcune corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia“. Infine, è consigliato per i viaggiatori “informarsi prima di recarsi in stazione. Ulteriori informazioni su collegamenti e servizi saranno diffusi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito di Trenitalia, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, alle self service e presso le agenzie di viaggio convenzionate”.

