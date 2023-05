Milano, donna violentata in discoteca: il racconto ai carabinieri

Tra aggressioni e furti, il capoluogo lombardo non sembra più un posto sicuro. A Milano una donna è stata violentata in discoteca e ha, successivamente, raccontato l’accaduto ai carabinieri.

Adesso si va alla ricerca del responsabile.

Donna violentata in una discoteca di Milano

È accaduto nella città di Milano, luogo che nelle ultime settimana è stato teatro di spiacevoli episodi. Questa volta si parla di violenza sessuale ai danni di una donna di 31 anni. Lei stessa ha denunciato l’accaduto.

La vittima si trovava in una discoteca del capoluogo lombardo, in viale Padova. Una serata piacevole in compagnia di amici, all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Atmosfera interrotta da uno spregevole avvenimento. La donna sarebbe stata violentata nel bagno della struttura. Un’autentica aggressione che non le ha lasciato scampo, dato che l’uomo sembrerebbe averla immobilizzata prima di approfittarsi del suo corpo. Dopodiché si sarebbe dato alla fuga.

La donna di 31 anni, visibilmente scioccata, è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l’hanno portata presso la clinica Mangiagalli. Protagonista – in negativo – di questa spiacevole vicenda, ha portato le forze dell’ordine a sentire la sua testimonianza e ad agire di conseguenza. La 31enne ha così spiegato quanto accaduto e ha raccontato ai carabinieri di aver subito tale violenza all’interno della discoteca. Non è riuscita però a dare una descrizione – nemmeno superficiale – del presunto aggressore, poiché evidentemente ancora traumatizzata.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

L’impiegata milanese spera adesso che si possa conoscere la verità e che possa essere catturato il colpevole. La notte tra Sabato 6 e Domenica 7 Maggio si è rivelata, tra l’altro, molto complicata per le forze dell’ordine, le quali si sono trovate costrette a intervenire per sedare una mega rissa in zona Navigli e seguire la pista di una serie di rapine (circa 10).

Adesso si occuperanno di cercare il colpevole, accusato dunque di violenza sessuale. Per farlo perlustreranno la zona in cerca di videocamere, interrogando alcune persone presenti quella sera.