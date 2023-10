Sciopero treni ad Ottobre 2023: a Milano orari dello stop e fasce garantite

Sciopero treni in programma nel mese di ottobre 2023. Ecco cosa è in programma nelle prossime settimane a Milano e non solo.

Sciopero treni in programma ancora nel mese di ottobre 2023. Non sono terminare le agitazioni del personale dei messi di trasporto in Italia. A Milano, in particolare, sono previste proteste che riguardano treni, bus e metro.

Sciopero treni ad Ottobre 2023

Gli scioperi dei mezzi di trasporti nel mese di ottobre non sono terminati. Nella giornata di venerdì 20 ottobre è prevista la protesta del personale delle aziende dei trasporti locali, quindi Atm a Milano, ma anche quello delle aziende ferroviarie, Trenord e Trenitalia. A proclamare lo sciopero sono state le sigle sindacali Cub, Sgb, Si Cobas e Adl Varese. Protestano anche gli incaricati di autostrade e del comparto aereo.

A Milano orari dello stop e fasce garantite

Gli orari dello stop delle corse dovrebbero essere dalle 21 di giovedì 19 alle 21 del venerdì 20. Per quanto riguarda l’azienda dei treni regionali di Trenord, le fasce orarie di garanzia non sono state ancora comunicate ma ci saranno. Rete Ferroviaria Italiana ha fatto sapere sul suo sito che “dalle ore 21:00 di giovedì 19 ottobre alle ore 21:00 di venerdì 20 ottobre 2023 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.