Sciopero 9 ottobre di Trenitalia e Trenord: orari dello stop e fasce garantite

Sciopero 9 ottobre anche per Trenord e Trenitalia. Sono previste tante cancellazioni, ritardi e disagi per i viaggiatori delle due aziende di trasporti. Dunque, è in programma un lunedì davvero nero.

Sciopero 9 ottobre di Trenitalia e Trenord

Lo sciopero dei trasporti di lunedì 9 ottobre 2023 coinvolge davvero quasi tutte le aziende. Trenord ha annunciato che “dalle 00:01 alle 23:59 di lunedì 9 ottobre è programmato uno sciopero, proclamato dalla sigla sindacale USB lavoro privato, che potrebbe coivolgere il personale di FERROVIENORD S.p.A., gestore dell’infrastruttura, con possibili ripercussioni sul servizio offerto da Trenord”. Trenitalia anche aderisce con il suo personale alla protesta e diversi disagi sono previsti nelle regioni e nei collegamenti in tutta Italia.

Orari dello stop e fasce garantite

Per Trenord “saranno attive le fasce di garanzia 6:00-9:00 e 18:00-21:00. Precisiamo che i treni, circolanti esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9:00 arriveranno comunque fino alla destinazione finale; nella fascia pomeridiana, arriveranno a destinazione finale i treni con partenza prevista dalla stazione di origine fino alle ore 21:00. Saranno coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona“.

Trenitalia fa sapere che “nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). Previste le fasce orarie di garanzia dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00″.

