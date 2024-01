WhatsApp, novità per il tema e i bollini certificati: cosa cambia

WhatsApp, arrivano importanti aggiornamenti per l'applicazione di messaggistica del gruppo social Meta. Ecco quali sono.

WhatsApp, importanti aggiornamenti in arrivo per gli utenti che utilizzano l’applicazione di messagistica che fa parte del gruppo social di Meta. Ecco quali sono e cosa cambia.

WhatsApp, novità per il tema e i bollini certificati

Con i nuovi aggiornamenti ci sono novità per l’applicazione di messagistica Whatsapp. In particolare, balzano agli occhi il cambio di colore del tema ma anche i cosiddetti bollini certificati. Dunque, gli sviluppatori continuano a fornire novità agli utenti dell’app. Si tratta di un ulteriore sfida che viene lanciata alle app competitor come Telegram che offre molte possibilità di personalizzare l’interfaccia.

Cosa cambia

Riguardo il promo aggiornamento, sarà prevista un preciso pulsante dove gli utenti potranno scegliere il colore del tema. Sarà consentito selezionare una tonalità tra 5 colori diversi. Tra l’altro, il cambiamento del colore potrebbe interessare anche le vignette delle chat. Questo con l’obiettivo di personalizzare ancora di più la propria interfaccia dell’applicazione di messagistica.

L’altra novità riguarda i cosiddetti bollini certificati già utilizzati da Meta. Questo permetterà, soprattutto, agli utenti professionali che utilizzano WhatsApp Business per fornire una prova di affidabilità ai clienti con i quali interagiscono. Il colore del bollino di verifica dovrebbe essere sempre blu e non verde come qualcuno ha riportato.