Chi è Samanta Togni, età, marito, oggi: da ballerina a conduttrice

Chi è Samanta Togni, ex ballerina ed ora impegnata nella carriera televisiva di conduttrice. Una vita in Rai tra programmi televisivi

Chi è Samanta Togni: età e vita privata

Samanta Togni è nata a Terni il 21 aprile 1981. Figlia di genitori d’arte, il padre Sandro Togni e la madre Loredana Camilli la avvicinano alla danza quando aveva soli 3 anni. A 13 anni Samanta conquista di già la finale del prestigioso Blackpool Dance Festival, la più antica gara di danza internazionale.

Nel 1998 vola oltreoceano, dove incontra il ballerino ucraino Maksim Chmercovskiy con cui forma una coppia letteralmente imbattibile. I due, infatti, vincono presto il premio coppia di Ballo USA e diventano la seconda coppia più forte negli Stati Uniti.

Dopo essersi aggiudicata anche la finale al Miami Open Under 21, Samanta Togni ritorna in Italia e diventa una delle maestre più apprezzate del programma Ballando con le stelle. Nel 2016 vince l’undicesima edizione danzando in coppia con l’attore Iago García.

Giovanissima si è sposata con l’imprenditore Mirko Trappetti, da cui si è separata dopo molti anni. Nel 2001 la coppia ha avuto un figlio, Edoardo, oggi giovane promessa della pallacanestro.

Dopo un fidanzamento con lo sportivo Daniele Mai, nel 2009 la Togni ha incontrato Stefano Bettarini, suo compagno di ballo durante la quinta edizione di Ballando con le stelle. Tra i due sboccia la passione seppure per un breve periodo.

La ballerina è stata poi legata anche allo scrittore Nicola Paparusso e in seguito all’ex calciatore Christian Panucci. Oggi Samanta Togni è felicemente sposata con il chirurgo plastico Mario Russo.

Samanta Togni: marito

Mario Russo è il marito di Samanta Togni, l’ex ballerina di Ballando con le Stelle oggi promossa a conduttrice televisiva. Un grande amore quello nato tra la bellissima ballerino e il chirurgo plastico nato e cresciuto a Napoli. Per motivi di lavoro però il chirurgo ha lasciato l’Italia dividendosi tra l’Inghilterra e la Spagna, anche se negli ultimi anni ha vissuto a Dubai. L’incontro con Samanta è avvenuto per puro caso sul treno: un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che hanno cominciato a conoscersi prima della decisione di sposarsi.

Il matrimonio è stato celebrato lo scorso febbraio 2020 con una cerimonia presso il Mulino Eroli di Narni con 140 invitati selezionati. Per amore di Samanta, Mario Russo ha cambiato vita come ha rivelato proprio l’ex ballerina di Ballando: “Mio marito ha fatto una scelta che solo l’anno scorso non avrebbe mai fatto. Ha rinunciato alla sua vita a Dubai dove lavorava da anni e, per amore, ha deciso di trasferirsi a Roma con me, dove sto per iniziare una nuova avventura televisiva”.

Samanta Togni: cosa fa oggi?

Nel 2005 torna in Italia e partecipa alla prima edizione di Ballando con le stelle, classificandosi al 5º posto in coppia con il conduttore televisivo Fabrizio Frizzi. Partecipa a dodici edizioni del programma. Nel 2006 e nel 2007 fa parte del cast de La febbre del sabato sera, musical diretto da Massimo Romeo Piparo, dove interpreta il ruolo di Maria Huerta.[2]

Nel 2012 partecipa allo spin-off Ballando con te dove, insieme a Luca Tarquinio, si classifica al secondo posto. Poi, nel 2016 vince l’undicesima edizione di Ballando con le stelle in coppia con l’attore Iago García. Il 26 e 27 agosto dello stesso anno fa il suo debutto come conduttrice televisiva presentando, assieme a Flavio Montrucchio, le fasi finali della cinquantanovesima edizione del Festival di Castrocaro. Il 28 ottobre 2016 esce il video ufficiale di Rinascendo, nuovo singolo del cantante Valerio Scanu che vede protagonista la ballerina insieme al cantante in un passo a due. Nella stagione 2020-21 de I Fatti Vostri conduce in coppia con Giancarlo Magalli il programma. Nel 2021 conduce per la prima volta un programma in solitaria, Domani è Domenica su Rai 2.