Sciopero di Trenitalia e Italo: quando si fermano e in quali fasce orarie le due aziende

Sciopero di Trenitalia e Italo nella settimana più calda in Italia con temperature roventi che andranno a peggiorare la situazione per i tanti viaggiatori e pendolari. Ecco quando le due aziende di fermano e in quali orari.

Sciopero di Trenitalia e Italo: quando si fermano

Trenitalia e Italo hanno annunciato uno sciopero nelle giornate di giovedì 13 e 14 luglio 2023. La protesta è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie uno. I sindacati hanno annunciato lo stop “dopo la prima azione di sciopero del 14 aprile permangono le criticità nella vertenza sindacale”. Serve, spiegano le organizzazioni sindacali, “un adeguato piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi, favorendo la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata, il rilancio del settore manutenzione e ridare centralità alla rete vendita e assistenza ai passeggeri e investimenti tecnologici, crescita professionale e percorsi formativi per tutto il personale degli uffici”. Trenitalia, chiedono dunque le sigle, “proceda in tempi rapidi alla risoluzione delle problematiche da noi segnalate che penalizzano tante lavoratrici e tanti lavoratori dell’azienda”.

In quali fasce orarie c’è lo stop delle due aziende

Trenitalia ha reso noto che saranno garantite le corse nazionali da assicurare in caso di sciopero ed elencate nelle apposite tabelle e dei treni regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21), consultabili sul sito di Trenitalia. Gli orari dello stop annunciati sono “dalle 3 del 13 luglio alle 2 del 14”.