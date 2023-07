Caldo africano quando arriva e quanto dura: la settimana più calda in Italia

Caldo africano arriva in Italia portando alte temperature su tutta la Penisola e per tutta la settimana da lunedì 10 luglio.

Caldo africano arriva in Italia portando alte temperature che toccheranno anche i 40 gradi. Secondo gli esperti sarà la settimana più calda di quest’estate 2023 in ogni parte della Penisola. Dunque, attenzione alta da parte degli esperti.

Caldo africano quando arriva e quanto dura

Da lunedì 10 luglio inizia una settimana da caldo africano in Italia con temperature che arriveranno a anche a sfiorare i 40 gradi. Come annuncia e riporta ilmeteo.it i massimi della temperatura saranno “fino a 35-37°C sulle pianure del Nord, fino a 38°C e al Centro, e addirittura fin sopra i 42°C sulle due Isole Maggiori (attese punte ad oltre 45°C in Sardegna)”. L’ondata di calo si espanderà da Marocco, Algeria e Tunisia verso l’Europa centro-meridionale e l’Italia.

Da giovedì inizierà un calo delle temperature, in particolare al Nord mentre da venerdì 14 luglio l’abbassamento delle temperature riguarderà tutto il Nord Italia e le regioni centrali, specie adriatiche, anche con il passaggio di alcuni temporali sulla Pianura Padana. Poche variazioni per il Sud Italia, dove continuerà a fare molto caldo.

La settimana più calda in Italia

In quella che si prospetta la settimana più calda le temperature saliranno fino a 40°C sulle zone interne della Sardegna, 38°C sulle zone interne di Toscana e Lazio, 36/37°C in Val Padana, Puglia, Basilicata e Sicilia. Secondo Arpae nelle giornate di martedì e mercoledì, si attende “tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso ed ulteriore aumento delle temperature che, nelle pianure interne, potranno raggiungere localmente punte di 37-38 gradi con condizioni di disagio bioclimatico”.