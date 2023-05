Sciopero dei treni il 2 maggio: orari dello stop e fasce garantite a Milano, Roma e Napoli

Sciopero dei treni nella giornata del 2 maggio proclamato dai sindacato degli autoferrotranvieri e le motivazioni sono state riportate in una nota ufficiale. “L’indisponibilità delle associazioni datorali a un ormai improcrastinabile confronto per gli adeguamenti essenziali da inserire nel contratto collettivo nazionale di lavoro”. Secondo Faisa-Confail, “l‘accordo nazionale sottoscritto in data 10 maggio 2022 ha nuovamente preso in giro la categoria con un ‘una tantum’ di 500 euro lordi e con gli aumenti retributivi di 90 euro lordi suddivisi in tre tranche da 30 euro ciascuna per i mesi di luglio 2022, giugno 2023 e settembre 2023. Tutto ciò a fronte del rinnovo di un contratto scaduto da anni e con l’ultima tranche erogata alle soglie della scadenza di questo stesso accordo”.

Sciopero dei treni il 2 maggio

Il 2 maggio è la giornata dello sciopero dei mezzi di trasporto nella maggior parte delle regioni in Italia. A proclamare la protesta di quattro ore è stato il sindacato degli autoferrotranvieri Confail-Faisal “contro l’indisponibilità delle associazioni datoriali a un ormai improcrastinabile confronto per gli adeguamenti essenziali da inserire nel contratto collettivo nazionale di lavoro” per rivendicare “la mancanza nel Ccnl di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario e l’organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”.

Orari dello stop e fasce garantite a Milano, Roma e Napoli

BusItalia anche si ferma e comunica con un avviso sul sito ufficiale sia gli orari dello stop sia le fasce garantite: “Si informa la gentile Clientela che la Segreteria Regionale della O.S. CONFAIL – FAISA ha aderito all’azione di sciopero nazionale di 4 ore del Trasporto Pubblico Locale, indetto dalla CONFAIL – FAISA Nazionale, proclamato per martedì 2 maggio p.v., con la seguente modalità oraria territoriale: dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Lo sciopero si svolgerà nel rispetto della fascia mattinale di garanzia del servizio (dalle ore 6:30 alle ore 9:00). Possibili disagi potrebbero verificarsi nella fascia oraria 9-13″.

A Roma (e in tutto il Lazio) la protesta potrà avere effetti dalle 8,30 alle 12,30 sulla rete Atac, sui bus periferici gestiti dalla Roma Tpl e sulla Cotral. Il personale delle linee Metromare (ex Roma-Lido) e Roma-Viterbo garantirà il servizio fino alle 8:30 e dalle 12:30. A Milano lo sciopero è previsto dalle 8.45 alle 12.45. A Napoli l’Anm, la società che gestisce i trasporti pubblici in città, ha fatto sapere che lo sciopero si svolgerà dalle 11 alle 15, senza fasce di garanzia per gli utenti.

