Chi è Elisabetta Casellati, biografia: marito, figli, partito, presidente della repubblica

Chi è Elisabetta Casellati, parlamentare di Forza Italia, attualmente Presidente del Senato e possibile nuovo presidente della Repubblica, candidata al Quirinale dal centrodestra? La sua elezione alla guida della Camera Alta nel 2018 è stata storica perchè nessuna donna prima di lei aveva mai ricoperto quella carica. Vediamo la sua biografia, dalla vita privata alla carriera: marito, figli, impegno in politica.

Chi è Elisabetta Casellati: biografia

Elisabetta Casellati, il cui nome completo è Maria Elisabetta Alberti Casellati, è nata a Rovigo il 12 agosto 1946 da genitori di origini calabresi.

Laureata in giurisprudenza all’Università di Ferrara, ha una specializzazione in diritto canonico. Il padre, che lavorava come funzionario pubblico, è stato un partigiano durante la seconda guerra mondiale e la madre era una maestra delle scuole elementari. Prima di dedicarsi alla politica ha esercitato la professione di avvocato matrimonialista a Padova.

Chi sono marito e figli di Elisabetta Casellati

È sposata con Gianbattista Casellati ed è mamma di due figli: Ludovica e Alvise Casellati.

L’ingresso in politica con Forza Italia nel 1994

Elisabetta Casellati è un volto storico di Forza Italia, tanto è vero che è iscritta al partito fondato da Silvio Berlusconi dal 1994. Scoperta dall’ex governatore del veneto Giancarlo Galan, Elisabetta Casellati si è piano piano fatta strada nel panorama politico e già nel 1994 riuscì ad entrare in parlamento come senatrice. Alle elezioni nazionali del 2001 è rieletta parlamentare e negli anni 2001-2002 e 2002-2005 è stata vice capogruppo di Forza Italia.

Nel 2004, per la prima volta, entrò nel governo in veste di Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute (Governo Berlusconi II) per essere poi riconfermata nel Governo Berlusconi III. Rieletta al Senato alle elezioni politiche del 2006, assume l’incarico di vicepresidente del Senato fino a che nel 2018 (dopo il rinnovo del Parlamento) viene eletta presidente del Senato battendo la candidatura di Paolo Romani.

Una berlusconiana doc

Elisabetta Casellati, per il fatto di essere fin dal 1994 al fianco di Silvio Berlusconi, è considerata una berlusconiana doc. Nel 2013, insieme ad altri parlamentari appartenenti a Forza Italia, è andata in presidio davanti al Palazzo di giustizia di Milano a difesa del Cavaliere imputato nel processo Ruby. Il 27 novembre 2013, giorno in cui il senato condanna Silvio Berlusconi alla decadenza da senatore, si veste tutta di nero in Aula (come altre parlamentari azzurre) in segno di “lutto per la democrazia”.

Il sogno del Quirinale

Elisabetta Casellati è stata la prima donna a ricoprire la carica di Presidente del Senato. Il suo nome, anche per questo motivo, alleggia nei palazzi come possibile sostituta di Sergio Mattarella. Se questo dovesse accadere sarebbe anche la prima donna nella storia a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica italiana. Il suo profilo istituzionale, moderato e di donna delle istituzioni, infatti, potrebbe mettere d’accordo i partiti nella scelta del successore di Sergio Mattarella.