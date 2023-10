Sciopero 9 ottobre trasporti a Milano, Torino, Roma e Napoli: orari dello stop e fasce garantite

Sciopero 9 ottobre dei traposti in tutta Italia: diversi disagi per i pendolari nell'intera giornata di lunedì.

Sciopero 9 ottobre dei trasporti: dopo il rinvio del 29 settembre, in tutta Italia sono previsti disagi importanti per l’intera giornata di lunedì. Le motivazioni sono le stesse anche perché non sono stati trovati punti di incontro.

Sciopero 9 ottobre trasporti

Lunedì 9 ottobre è giornata di sciopero dei trasporti, previsto inizialmente per il 29 settembre. Le motivazioni delle organizzazioni sindacali rimangono le stesse ossia “per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, per il blocco delle spese militari e invio armi in Ucraina, per il superamento dei salari di ingresso, per la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l’ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza”.

Milano, Torino, Roma e Napoli: orari dello stop e fasce garantite

Nelle grandi e principali città sono previsti importanti disagi per i pendolari e i viaggiatori in questo lunedì di ottobre. Ecco gli orari dello stop delle corse e delle fasce di garanzia a Milano, Torino, Roma e Napoli: