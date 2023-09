Sciopero trasporti pubblici il 29 settembre: Salvini riduce ancora una volta le ore della protesta

Sciopero trasporti pubblici il 29 settembre 2023: all’inizio la protesta era stata indetta dalle sigle sindacali per tutta la giornata poi è intervenuto ancora una volta il ministro Salvini diminuendo le ore dello stop

Venerdì 29 settembre 2023 è stato annunciato uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici dal sindacato Usb lavoro privato per superare “i penalizzanti salari d’ingresso, garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti”. La sigla chiede inoltre “il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato”, ponendo l’accento sulla “sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro”. Alla protesta si sono aggiunte a livello territoriale altre sigle sindacali come Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl, Uiltrasporti, Fast Confsal e Orsa. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i sindacati e l’associazione datoriale Assohandlers per il rinnovo del Ccnl ma “non è stata raggiunta una intesa soddisfacente”

Salvini riduce ancora una volta le ore della protesta

Tuttavia, come annunciato dal Ministero, “il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha firmato la precettazione”. La mobilitazione, proclamata per 24 ore, si legge in una nota del ministero, “sarà solo di quattro ore“. Nel calendario ufficiale degli scioperi del Mit, infatti, si specifica che lo sciopero durerà dalle 9:30 alle 13:30. Dunque, ancora una volta Salvini ha preso questa decisione. Già il 12 luglio scorso il ministro decise la precettazione per lo sciopero nazionale dei treni dimezzando di fatto lo sciopero.

