Scadenze fiscali gennaio 2022: le tasse da pagare

Quali sono le scadenze fiscali di gennaio 2022? Ecco il calendario del primo mese dell'anno per non scordarsene nemmeno una

Quali sono le scadenze fiscali che scatteranno a gennaio 2022? Ecco il calendario completo delle tasse da pagare in questo primo mese del nuovo anno.

Scadenze fiscali gennaio 2022: il calendario

Gennaio è un mese tradizionalmente caldo per il pagamento delle tasse e il 2022 non fa eccezione. Per non dimenticare le scadenze più importanti, forniamo qui di seguito un calendario.

10 GENNAIO

Ultimo giorno per il versamento dei contributi trimestrali Inps da parte dei datori di lavoro domestico relativi al trimestre precedente

12 GENNAIO

E’ il giorno della comunicazione delle ritenute effettuate sui compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso corrisposti a dipendenti della pubblica amministrazione

17 GENNAIO – Entro questa giornata servirà saldare:

i sostituti d’imposta per il versamento dell’ imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali (sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione)

e delle (sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione) il versamento dell’imposta sulle transizioni finanziarie (Tobin Tax)

pagamento di alcune quote dell’imposta sul valore aggiunto: liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente

liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente versamento dell’Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi Iva a seguito di “scissione dei pagamenti

liquidazione e versamento dell’Iva relativa al secondo mese precedente dai parte dei soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità