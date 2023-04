Attrazione fatale, l’ultimo singolo di Beatrice Quinta: testo e video

Il mese di Aprile sta per terminare, ma continua a raccontare nuove pagine di musica italiana. Il panorama musicale del nostro territorio si arricchisce ulteriormente e presenta il nuovo singolo di Beatrice Quinta, dal titolo Attrazione fatale.

La 24enne siciliana torna a farsi sentire.

Attrazione fatale, il testo del nuovo singolo di Beatrice Quinta

Dopo l’inaspettato – per certi aspetti – successo del pezzo Se$$o, presentato a X Factor, Beatrice Quinta ritorna e lascia esplodere una vera bomba dal titolo Attrazione fatale. Un testo forte, che vuole raccontare le sensazioni che ognuno prova dopo aver vissuto un intenso periodo della propria vita. Dall’altro lato va ad elogiare la forza che si ha nel superare da soli quella parentesi, che ci rende tanto forti, quanto consapevoli dei nostri mezzi.

Così l’artista classe ’99 si presenta senza veli.

Di seguito il testo del brano:

Ho la sensazione

io oggi mi sento bellissima

e di poche parole

e cercami in tutta la pista

ma io sono altrove

collezionando nuovi ricordi per questa

Nuova stagione

nuova stagione

Non dirmi che a vent’anni sei già stanca di tutto

sarà perché non trovi ancora quello più giusto

che ti fa stare male sempre non va colare il trucco

anche se non mi piace voglio assaggiare tutto

di brutto

Attrazione fatale

qualcuno poi va

qualcuno rimane

e io ho ancora tanto, tanto da dare

ma non ho più niente da dimostrare

sento solo un’attrazione fatale

fatale, fatale per te

Ho una sensazione

questa storia nemmeno iniziata perché

Jacopo ha ragione come la mia mamma

sei troppo confuso per avere una donna

con te

vedi che alla fine io da sola so starci

non devo fare come fai tu ai party

da me

Non piangerò

perché nella nuova stagione

non ci sei te

ed ho la sensazione che

mi sentirò bene, bene, bene

di brutto

Attrazione fatale

qualcuno poi va

qualcuno rimane

e io ho ancora tanto, tanto da dare

ma non ho più niente da dimostrare

sento solo un’attrazione fatale

fatale, fatale per te

Fatale, fatale per te

fatale, fatale per te

Il video della canzone